France - Tourism Malaysia a présenté son riche éco-héritage et son tourisme durable à L'IFTM-TOP Resa 2023

Tourism Malaysia a participé une nouvelle fois au Salon de l'IFTM-Top Resa 2023. Il a visé à valoriser son riche patrimoine écologique et encourager les voyageurs à explorer la Malaisie à travers la nature, la culture et l'aventure. Depuis l’ouverture des frontières l’année dernière, le marché français en Malaisie s’est nettement redressé et devrait encore augmenter pour 2023.

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

De janvier à mai 2023, la Malaisie a accueilli 7,5 millions d'arrivées de touristes internationaux. Le marché français a dépassé l'année précédente avec 41 955 arrivées, une croissance significative de 480,5% sur la même période.

La politique nationale du tourisme de la Malaisie accorde une priorité à l'écotourisme comme l'un des principaux segments de croissance. Tourism Malaysia vise 16,1 millions d'arrivées de touristes internationaux en 2023, avec des recettes touristiques prévues de 49,3 milliards de MYR (10 milliards d'euros).

"Notre objectif est de présenter la Malaisie comme la destination ultime de l'écotourisme mondial et le lieu d'écotourisme le plus reconnaissable et incontournable au monde. Les merveilles naturelles à couper le souffle de la Malaisie, son patrimoine durable et ses traditions promettent aux voyageurs un voyage extraordinaire au cœur de notre beau pays", a déclaré Dato’ Dr Ammar Abd Ghapar, Directeur Général de Tourism Malaysia

La pratique du tourisme durable et responsable en Malaisie sert de catalyseur pour le développement économique, garantissant une croissance durable et inclusive. En accord avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, la Malaisie est un fervent défenseur du tourisme responsable, promouvant son engagement envers l'environnement et la responsabilité sociale.

Les plus beaux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO

La Malaisie abrite quatre sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont le majestueux triple crown site Kinabalu Park et le parc national de Gunung Mulu qui met en valeur la splendeur de la biodiversité préservée. L'île de Langkawi et le parc de Kinabalu sont reconnus en tant que géoparcs mondiaux aussi de l'UNESCO. Les villes historiques de Georgetown et de Malacca dévoilent les récits captivants de la diversité culturelle et du patrimoine de la Malaisie. L'admiration de l'UNESCO s'étend également au riche mélange de patrimoine culturel immatériel de la Malaisie, qui comprend le Mak Yong, le Dondang Sayang, le Silat, le Pantun et le Songket, tous reconnus comme des éléments précieux du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Dynamisme du développement hôtelier

En matière de développement, les principales marques hôtelières clés, telles que le Park Hyatt Kuala Lumpur à Merdeka 118, le Waldorf Astoria et le Conrad, ont prévu de s’implanter à Kuala Lumpur ainsi que le Hilton Burau Bay à Langkawi et le complexe Intercontinental à Penang entre 2024 et 2025.

Les huit co-exposants malaisiens de Tourisme Malaisie incluent Asian Trails Malaysia, Bamboo Adventure, Berjaya Hotels and Resorts, Destination Explore, Malai Adventure, Malaysia Airlines, Solidarity Association for Travel & Tours Agency Malaysia (SAFTTA) et Pro-Eco Adventures.

Le mélange harmonieux de la nature à couper le souffle, des métropoles modernes et du riche patrimoine culturel fait de la Malaisie l'une des principales destinations mondiales pour une visite inoubliable. Alors que les voyageurs du monde entier recherchent des options éco-conscientes, la Malaisie est prête à offrir des expériences éco-héritage comme aucune autre.

Informations :

www.malaysia.travel

À propos de Tourism Malaysia

Malaysia Tourism Promotion Board, également connu sous le nom de Tourism Malaysia, est un organisme relevant du ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture de la Malaisie.