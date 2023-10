Hérault - L'Oppidum et le musée archéologique d'Ensérune participent à l'évènement Monument jeu d'enfant

À l’occasion de la 25e édition de « Monument jeu d’enfant », le Centre des monuments nationaux (CMN) convie enfants et parents à célébrer les monuments en famille lors d’un week-end d’activités ludiques et pédagogiques. Les 21 et 22 octobre prochains, 55 monuments du Centre des monuments nationaux (CMN) proposeront une programmation exceptionnelle pour la nouvelle édition de «Monument jeu d’enfant», rendez-vous incontournable pour les familles à la Toussaint.

L'Oppidum et le musée archéologique d'Ensérune vous proposent durant ce week-end l'activité suivante:

Bâtir en terre crue

Construire en terre crue vous paraît insensé ? Et si les techniques anciennes faisaient preuve de modernité ?! En partenariat avec l’Association « Terren l’ère », nous vous proposons de découvrir ce procédé multiséculaire aux nombreux atouts ! Une technique utilisée dès le VIe siècle avant notre ère par les habitants de l’oppidum d’Ensérune.

Informations pratiques:

Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2023

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h

Gratuit pour les moins de 26 ans

5 € pour le premier adulte accompagnant un enfant

6 € par adulte supplémentaire