Gard - Le fort Saint-André participe à la 25ème édition de Monument jeu d'enfant

À l’occasion de la 25e édition de « Monument jeu d’enfant », le Centre des monuments nationaux (CMN) convie enfants et parents à célébrer les monuments en famille lors d’un week-end d’activités ludiques et pédagogiques. Les 21 et 22 octobre prochains, 55 monuments du Centre des monuments nationaux (CMN) proposeront une programmation exceptionnelle pour la nouvelle édition de «Monument jeu d’enfant», rendez-vous incontournable pour les familles à la Toussaint.

Tous à l'école du Fort Saint-André !

Damoiselles, damoiseaux, l’école du fort Saint-André vous accueille en ce jour pour tester votre aptitude à devenir grand ! Tels les nobles enfants du Moyen Âge, apprenez à lire, écrire et compter en utilisant plumes, encriers et abaques (calculatrices médiévales). Futurs chevaliers, futures chevalières, apprenez à manier l’épée, mais aussi l’art du tissage. Enfin, vous prendrez bien le temps de jouer un peu ! Testez notre jeu de mérelle et d’autres jeux de table.

Informations pratiques:

Dimanche 22 octobre 2023, de 10h à 13h et de 14h à 17h

Enfants : gratuit

1 adulte accompagnant : 5 €

Adultes supplémentaires : 6 €

Gratuit pour les moins de 26 ans