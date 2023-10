Tarn et garonne - Le château de Gramont participe à la 25ème édition de Monument jeu d'enfant

À l’occasion de la 25e édition de « Monument jeu d’enfant », le Centre des monuments nationaux (CMN) convie enfants et parents à célébrer les monuments en famille lors d’un week-end d’activités ludiques et pédagogiques. Les 21 et 22 octobre prochains, 55 monuments du Centre des monuments nationaux (CMN) proposeront une programmation exceptionnelle pour la nouvelle édition de «Monument jeu d’enfant», rendez-vous incontournable pour les familles à la Toussaint.

Cette année le château de Gramont vous proposera l'activité suivante:

De fil en aiguille

Avec l’arrivée d’un ensemble exceptionnel de tapisseries, ces rendez-vous festifs et ludiques sont l’occasion de les découvrir, de prendre le temps de les observer et de présenter le métier de licier. Morgane, de l’atelier Poëtis, initiera autissage avec laines et végétaux séchés.

Informations pratiques:

Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2023, de 14h à 17h

Enfants : gratuit

1 adulte accompagnant : 5 €

Adultes supplémentaires : 6 €