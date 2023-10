Lot - Le château de Castelnau-Bretenoux participe à la 25ème édition de Monument jeu d'enfant

À l’occasion de la 25e édition de « Monument jeu d’enfant », le Centre des monuments nationaux (CMN) convie enfants et parents à célébrer les monuments en famille lors d’un week-end d’activités ludiques et pédagogiques. Les 21 et 22 octobre prochains, 55 monuments du Centre des monuments nationaux (CMN) proposeront une programmation exceptionnelle pour la nouvelle édition de «Monument jeu d’enfant», rendez-vous incontournable pour les familles à la Toussaint.

Cette année, pour Monument jeu d’enfant, un programme des plus alléchants vous attend au château de Castelnau-Bretenoux...

Merveilles, potions et poisons

Que savez-vous de l’alimentation d’autrefois ? Comment cuisinait-on et mangeait-on au Moyen-Âge ? Quelles potions et délicieux élixirs pouvait-on bien concocter ?



Retrouvez-nous pour un week-end de jeux et d’ateliers créatifs qui vous instruiront sur la gastronomie d’antan, autant qu’ils vous amuseront !

Pénétrez dans l’atelier de l’apothicaire, prenez place à la table de l’auberge, ouvrez le grimoire de la sorcière pour y dénicher de fabuleuses recettes...



Joignez-vous également à nous pour un spectacle de fin de journée accompagné d’un délicieux goûter !

Informations pratiques:

Samedi 21 octobre 2023, de 14h à 17h30

Dimanche 22 octobre 2023, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Gratuit pour les moins de 26 ans

6,5 € pour le premier adulte accompagnant un enfant

8 € par adulte supplémentaire