Tarn et garonne - L'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue participe à la 25ème édition de Monument jeu d'enfant

À l’occasion de la 25e édition de « Monument jeu d’enfant », le Centre des monuments nationaux (CMN) convie enfants et parents à célébrer les monuments en famille lors d’un week-end d’activités ludiques et pédagogiques. Les 21 et 22 octobre prochains, 55 monuments du Centre des monuments nationaux (CMN) proposeront une programmation exceptionnelle pour la nouvelle édition de «Monument jeu d’enfant», rendez-vous incontournable pour les familles à la Toussaint.

L'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue proposera des activités plastiques à l'occasion de l'évènement.

« Entre couleurs et nature »

À travers les thèmes des couleurs et de la nature, découvrez la richesse de l’abbaye de Beaulieu ! Un écrin de verdure pour une collection d’art moderne exceptionnelle ! Flânez dans les jardins pour chercher l’inspiration et testez vos talents d’artiste lors d’ateliers plastiques !

Informations pratiques:

Samedi 21 et dimanche 22 octobre de 14h à 17h

Enfants : gratuit

1 Adulte accompagnant : 5€

Adulte supplémentaire : 6€