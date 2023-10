Montpellier - Concert solidaire au profit d'Habitat et Humanisme Hérault

CONCERT EXCEPTIONNEL AU PROFIT DE L’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME HERAULT

Jeudi 19 octobre à 20H00 à Montpellier

Les solistes de l’orchestre et du Choeur National de Montpellier Occitanie et le Choeur de Chambre ÊKHÔ sont à l'Opéra comédie de Montpellier.

Ils interpréteront de grandes oeuvres comme le Stabat Mater de Pergolèse et la Petite musique de nuit de Mozart, ainsi que des oeuvres pour choeur et cordes de Mozart.

Parmi les solistes vous pourrez écouter la remarquable Dorota Anderszewska qui occupe le poste de violon solo super soliste à l’Orchestre national de Montpellier Occitanie depuis 2004. Elle est fréquemment invitée en qualité de konzertmeister par des formations françaises ou étrangères comme la Camerata Salzburg ou le Sinfonia Varsovia.

Les autres interprètes solistes de ce concert sont Johann Soustrot (violon), Florentza Nicola (alto), Alexandre Dmitriev (violoncelle), Hwanyoo Lee (soprano), Dominika Gajdzis (mezzo-soprano).

Vous pourrez aussi apprécier le très beau Choeur de chambre Êkhô (photo) dirigé par Caroline Semont-Gaulon. Créé en 2017, Êkhô est un ensemble vocal professionnel, mixte et à géométrie variable. Depuis sa création, il aborde différents répertoires allant de la musique baroque à nos jours, essentiellement a cappella.

Faire vivre à des publics variés des émotions musicales fortes, par la beauté des voix et du répertoire, voilà la vocation du choeur, inscrite dans son nom : Êkhô, en grec « faire retentir, faire résonner »

Jeudi 19 octobre à 20H00 Opéra comédie de Montpellier Prix des places / 22€ et 12€

Renseignements et réservations : Sur le site internet de l’Opéra à l’adresse : https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/ A la billetterie de l’Opéra, place de la Comédie à Montpellier ou par téléphone au 04 67 60 19 99

Habitat et Humanisme (H&H) est un mouvement national qui agit depuis 1995 en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux. H&H aide des personnes ayant connu un accident de vie (séparation, chômage, maladie...) à reprendre confiance et à retrouver leur autonomie. H&H fournit à ces familles en situation précaire, des logements adaptés à leurs ressources dans des quartiers équilibrés (mixité sociale).

Dans l’Hérault, l’association H&H dispose de près de 350 logements situés majoritairement sur la Métropole de Montpellier. Elle accompagne les familles logées grâce à une équipe engagée de 140 bénévoles et 21 salariés.