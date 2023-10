Ariège - Marie Cantagrill et ses musiciens en concert

Marie Cantagrill et l Orchestre de d'Ariège donneront un concert le samedi 21 octobre dans la Cathédrale Saint-Antonin.



Ce concert est organisé par la Société des membres de la Légion d'honneur, pour commemorer le 40ème anniversaire de l attentat du Drakkar à Beirouth, lors duquel 58 parachutistes du Régiment de Pamiers ont trouvé la mort.

Au programme de la soir. Un magnifique programme avec le Concerto de l Adieu de Georges Delerue. La Danse d Eau et de Feu de Nimrod Borenstein, en création mondiale, et le formidable et très beau Concerto de Tchaikovski !

Entrée libre. Réservation au 06 71 43 11 79

https://www.mariecantagrill.fr