Aude - SAUVEGARDONS LES TERRES AGRICOLES ! NON A LA PLATEFORME LOGISTIQUE A SALVAZA !

L’ensemble de nos organisations, regroupées autour du collectif « Laisse Béton Salvaza » appellent la population à faire échouer le projet privé de méga-plateforme logistique prévu en extension de la zone d’activité de Salvaza (Carcassonne).

Ce projet, à l’image de nombreux grands projets inutiles, conduira à la bétonisation de terrains actuellement cultivés en agriculture biologique, pour y construire des hangars sur une emprise plus grande que la Cité de Carcassonne !

Retrouvez notre plateforme unitaire sur le site de la Confédération Paysanne de l’Aude

Depuis Juin 2023, le collectif a déjà organisé la diffusion de l’information, des actions vers les élus locaux, et une remise parodique de la « bétonnière d’or » au Maire de Carcassonne.

Nous appelons désormais à une manifestation locale, festive et familiale, ce samedi 14 octobre à 14h30. Elle traversera la zone commerciale, accompagnée de tracteurs décorés et de musique, pour se rendre devant les parcelles concernées afin de visualiser l’ampleur du projet avec les participant.es et de demander son abandon !

Carcassonne écologique et sociale, Confédération paysanne de l'Aude, CGT Carcassonne, Extinction rebellion 11, FSU Aude, Naturalistes des terres, Solidaires, Les soulèvements de la terre Aude, Ligue des droits de l'homme Carcassonne, Nature et progrès Aude