Occitanie - Salon du Made in France : 26 artisans d'Occitanie sélectionnés par la CMA Occitanie

Vitrine de la diversité du patrimoine économique français, le Salon du Made in France ouvrira ses portes du 9 au 12 novembre. Parmi les 1 000 exposants, 26 artisans ont été sélectionnés par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Occitanie pour représenter la région sur le « Village de l’artisanat ».

2 000 m2 dédiés à l’artisanat, 218 entreprises artisanales venant de chaque département métropolitain et des territoires d’outre-mer, une soixantaine de métiers représentés, des animations et démonstrations en direct : le « Village de l’artisanat » proposé par le réseau des CMA est l’occasion de promouvoir la diversité des savoir-faire artisanaux auprès des professionnels et du grand public.

26 artisans d’Occitanie, sélectionnés par la CMA Occitanie, participeront au MIF Expo. Ambassadeurs de l’artisanat de la région, qui compte plus de 212 000 entreprises, ces artisans présenteront leurs métiers, leurs savoir-faire artisanaux d’excellence et productions locales, dans des domaines variés : gastronomie, maison et jardin, mode et accessoires, loisirs, beauté et bien-être, santé.

« En permettant à 26 artisans, deux fois plus qu’en 2022, d’exposer gratuitement leurs produits et créations originales au MIF Expo, la CMA Occitanie assure sa mission de promotion et de valorisation des entreprises artisanales », souligne Joseph Calvi, président de la CMA Occitanie. « Je suis heureux que le public puisse découvrir ces artisans passionnés, qui jouent un rôle essentiel pour l’économie de proximité de nos territoires ».

Découvrez les artisans sélectionnés par la CMA Occitanie : www.artisanat-occitanie.fr/actualites/a-la-une/mif-expo-rendez-vous-au-village-de-lartisanat-2/