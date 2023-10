Gard - LES VENDANGES DE L'HISTOIRE

VENDANGES DE L'HISTOIRE

Préparez-vous à remonter le temps à CHUSCLAN !

Fête populaire et traditionnelle, événement majeur dans le secteur de l’oenotourisme, lesV endanges de l’Histoire vous offrent unvoyage dans le temps. Comme autrefois, ces deux jours de célébration traditionnelle autour des vignerons costumés vous feront, le temps d’un week-end découvrir la vie d’un petit village viticole du début du XXe.

Venez faire le plein de nostalgie !

C'est autour des vins de l’appellation Chusclan dans le village décoré et les rues couvertes de paille que nous vous proposons une déambulation gourmande et animée. Plus de 50 échoppes éphémères vous permettront de goûter aux produits de terroir, de déguster les vins de notre appellation et d’admirer le travail des artisans.