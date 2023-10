Sète - Un Marché Solidaire au Lycée Joliot-Curie de Séte

UN MARCHE SOLIDAIRE AU LYCEE

L’économie circulaire et solidaire s’invite dans la cour de Joliot-Curie

Les élèves de terminale STMG du lycée Joliot Curie organisent le 10 octobre un marché solidaire de produits de seconde main au profit de la Croix Rouge Internationale.

Très touchés par les récentes catastrophes naturelles au Maroc puis en Lybie, les élèves de terminale Sciences et Techniques du Management ( STMG) ont décidé de se mobiliser pour apporter leur aide aux sinistrés. Ils ont choisi d’organiser un marché solidaire et de verser l’intégralité des recettes à la Croix Rouge. Ils ont reçu l’aide de la maison des lycéens et du conseil de la vie lycéenne pour organiser une grande tombola dotée de 15 prix

Les produits vendus sont offerts par les élèves, leurs familles et toute la communauté éducative du lycée Joliot-Curie. Il s’agit de vêtements pour femmes, hommes, enfants et bébés, d’objets de décoration, de jouets et livres . Des milliers d’articles, dont la plupart des produits seront vendus entre 1 et 5€, à l’exception de quelques objets premium et de costumes de comédiens offerts par la production de Demain Nous Appartient , 30 articles qui seront proposés à la vente sous forme d’enchères à partir de 17h.

Fans de la série, venez en profiter, il y a des costumes de Bart, Soraya et tant d’autres ! Un blouson de Bart souvent vu à la télé sera à gagner à la tombola caritative !

Des commerçants sétois, sollicités par les élèves, ont également offert des cintres et des emballages pour le marché, mais aussi des produits pour la vente ou pour la tombola ; les clubs de sport se sont également associés au projet, l’Arago et le MHSC offrant des places pour leurs prochains matches. Grace à cet élan de solidarité, de nombreux lots sera ainsi à gagner sur place, et les recettes de la tombola alimenteront la cagnotte constituée pour la Croix Rouge.

L’évènement a également reçu le soutien du lycée Charles de Gaulle, qui a prêté des mannequins, de la Ville de Sète, qui a apporté une aide logistique et à la communication, et de la MLI , qui s’est occupé de distribuer des affiches en ville, prévenir les associations caritatives et collecter des dons du personnel de la MLI .

Les élèves sont très touchés par cet élan de solidarité autour de leur projet, qui illustre de manière très positive leur cours de management, ressources humaines ou économie ! Ils attendent maintenant impatiemment le public.

Le marché sera réservé aux lycéens de 14h à 17h, puis ouvert au public de 17h à 18h30.

En participant au premier marché solidaire de Joliot curie, les élèves, les étudiants, les familles et le grand public dénicheront des objets du quotidien a tout petit prix, et participeront à l’aide aux sinistrés du Maroc et d’ailleurs, tout en soutenant un modèle économique tenable, celui de l’économie circulaire.

Le lycée Joliot Curie va prochainement candidater pour obtenir la labellisation de Campus des Métiers et des Qualifications en Economie Circulaire, afin de soutenir tous les projets de formation sur le domaine et créer un réseau d’experts dans ce secteur d’activité prometteur.

S’engager pour un avenir durable, c’est tout le sens du projet marché solidaire

Marché solidaire Mardi 10 octobre

Lycée Joliot Curie – 105 rue du Dauphiné - Sète

Ouverture au public de 17h à 18h30