France - Hommage du SAPM11 / FA-FPT à Didier MOULY Maire de Narbonne

Le SAPM11 / FA-FPT s’associe à la douleur et à la peine de la famille de Me Didier Mouly, Maire de Narbonne, de ses proches, des élus et des fonctionnaires territoriaux de la Ville de Narbonne.

Le SAPM11 / FA-FPT rend hommage à l’œuvre du Maire de Narbonne qui depuis 2014 a poursuivi le développement de la police municipale et de la vidéo protection par une augmentation considérable des effectifs, par l’extension du maillage du nombre de caméras et par la construction en 2019 du nouvel hôtel de police municipale fonctionnel offrant aux policiers et opérateurs du Centre Superviseur Urbain des conditions de travail optimales.

