Montpellier - "Liberté Partagée, 40 ans ça s'EXPOse" : la Mutuelle des Motards prime trois photographes

La Mutuelle des Motards organise une exposition photo du 6 au 21 octobre à l’Hôtel Saint-Côme à Montpellier. Avec l’aide des Boutographies, la Mutuelle a sélectionné une cinquantaine d’œuvres proposées par des photographes amateurs et professionnels sur le thème de la « Liberté Partagée ». Trois prix ont été décernés le 5 octobre, lors du vernissage privé de l’exposition. Enzo Baudino remporte le premier prix avec sa photo de l’arrivée de deux amis, mobylette à la main, au Mont Saint-Michel enveloppé de brume.

À l’occasion de son 40e anniversaire, la Mutuelle des Motards, militant assureur de référence dans le monde des deux-roues dont le siège social est basé à Pérols (34), s’est associée aux Boutographies pour un événement inédit : le concours photo « Liberté Partagée, 40 ans ça s’EXPOse ». La vision de la liberté, valeur essentielle partagée par l’ensemble des sociétaires de la Mutuelle depuis sa création en 1983, a suscité beaucoup d’enthousiasme puisque le concours a enregistré 200 participants (dont 50 photographes professionnels et 100 sociétaires de la Mutuelle). Au total, les organisateurs ont reçu plus de 700 œuvres !

Un jury composé de membres de la Mutuelle et des Boutographies s’est réuni le 14 septembre dernier pour la sélection finale. Trois photographes, dont une amateure, ont reçu leurs prix à l’Hôtel Saint-Côme le 5 octobre dernier des mains de Patrick Jacquot, président et directeur général de la Mutuelle des Motards et Peter Vass, président des Boutographies.

Invitations au voyage et photographie de rue : les commentaires du jury

« Notre premier lauréat Enzo Baudino s’est lancé dans une aventure folle, celle de traverser la France, depuis Lyon jusqu’au Mont St Michel avec son ami d’enfance, sur des mobylettes vintage, à une moyenne de 45 km/h ! Une ode à la lenteur et à une autre France. Amitié, solidarité, partage, liberté, conscience : comment la Mutuelle des Motards pourrait-elle être mieux incarnée ?

La photo que nous avons choisi de récompenser représente la dernière ligne droite vers la fin du voyage. Les deux amis marchent, leurs mobylettes à leurs côtés, vers un Mont St Michel enveloppé dans la brume du matin, comme un mirage, une apparition.

Outre la qualité esthétique évidente de cette photo, son intérêt réside dans la construction de l’image par le photographe : il a construit quelque chose que lui seul pouvait faire – par la composition, par l’inclusion des deux protagonistes à la bonne distance du spectateur, par le choix du moment de la journée. Enzo nous raconte ici une histoire à laquelle le jury a voulu participer. Un premier prix très mérité ! »

« Pierre Gély-Fort, notre deuxième lauréat, a également créé une image au sens strict du terme, car on ne sait pas si la scène a réellement existé en tant que telle, ou s’il y a introduit sa propre touche d’humour. Quoi qu’il en soit, nous la regardons avec beaucoup de second degré. Un groupe de personnes se détend sur des chaises longues sur le pont d’un bateau, et le long de ce pont, une route noire marquée de lignes blanches. Vraie piste ou invention ? Les personnes sont-elles là pour assister à une course à venir ou se détendent-elles après y avoir participé ?

Encore une fois, une image très construite, cette fois dans de belles nuances de noir et de blanc, et qui nous fait nous interroger, comme tout art devrait faire, sur ce qui se passe en dehors du cadre. L’avant et l’après de ce que nous voyons. Cette image énigmatique, avec son invitation au voyage, son humour, son sens de la dérision, mérite son deuxième prix. »

« Marie-France Zumaquero est notre troisième prix. Quelle joie, quelle émotion ! Photographe non professionnelle, l’auteure s’inscrit clairement dans une forme de photographie humaniste. Son image n’est pas construite autour d’un concept, mais saisie « au moment décisif », selon le principe de la photographie de rue.Ici, elle a capturé le plaisir et l’excitation d’un enfant qui semble prendre la tête d’une course de moto imaginaire. Ceci n’est pas une draisienne faite de morceaux de bambou assemblés. Ceci est une Harley Davidson rutilante ! Le spectateur ne peut s’empêcher d’être transporté émotionnellement par cette image de joie à l’état pur, de plaisir partagé avec des amis, d’aventure à petite échelle, et par la confiance que l’enfant semble dégager. Le jury a été très heureux de pouvoir récompenser cette photo. »

---------------------------------

Infos exposition « Liberté Partagée, 40 ans ça s’EXPOse »

RDV Hôtel Saint-Côme, 32 Grand’rue Jean Moulin à Montpellier.

Du 6 au 21 octobre 2023.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, le samedi de 11h00 à 18h00.

Entrée gratuite.