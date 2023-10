Mende - Un après-midi (avec George Romero) à regarder mourir les dinosaures

12 adolescent.e.s, perdu·e·s entre les lignes et les paniers de basket d’un gymnase au milieu de nulle part, tiennent le dernier îlot d’humanité.

Ils se repassent en boucle la nuit des morts-vivants.

Sa majesté des mouches a atterri au milieu des monstres, des dinosaures et des zombies.

Un court-circuit, tout bascule. Le temps presse, la lumière tremble, le pop-corn vient à manquer et avec lui, l’innocence. On passe le temps, la solitude et l’ennui.

On s’amuse à se faire peur.

Une dernière chance pour sortir, l’arrivée lumineuse d’une soucoupe-volante.

Dans le dernier gymnase sur la gauche, 12 jeunes sont enfermés.

Depuis combien de temps sont-ils là ?

Ce spectacle est un projet fou que seul le Collectif BallePerdue peut imaginer concevoir : réunir 12 adolescents du Sud-Ouest dans une histoire de zombies dont ils raffolent et les amener en tournée sur les routes de France.

Lumière, fumée, décors abandonnés, sonorités industrielles, basses saturées et scénographie inquiétante, une plongée en réel et en direct dans un film à la David Lynch.

Une histoire poétique, performative et paranormale aux allures de SF et de série Z, où zombies et dinosaures nous entraînent dans d’étranges questionnements.

Spectacle co-accueilli à Mende par Scènes Croisée et Le Théâtre de Mende dans le cadre de sa saison culturelle

Dès 10 ans / Tarifs : de 10 à 14€