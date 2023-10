Montpellier - Festival What A trip ! Grand succès pour cette 7eme édition

Le festival international du film de voyage d’aventure a tenu toutes ses promesses pour sa 7e édition le soleil était présent pour le plus grand bonheur des 46500 festivaliers. Une affluence record qui confirme l'intérêt des Montpelliérains pour le voyage.et l'avneture, durant 5 jours ils ont rencontré des aventuriers lors de conférences, profité des ateliers, des concerts, et de nombreux stands sur le thème du voyage, ainsi que des expositions dans toute la métropole, celle de Laurent Ballesta est visible jusqu'au 18 octobre dans le jardin de l'Office de Tourisme.



Au total, 25 films ont été projetés, dont 12 en compétition, et les visiteurs ont pu se rendre tout le week-end au village d'exposants ouvert en continu au Peyrou. Ils ont également eu l'occasion de participer à de nombreuses animations, dont des ateliers de sensibilisation, notamment autour du thème de l'eau, "un enjeu majeur pour nos sociétés".



Engagement, émotions, humanité étaient bien au rendez-vous de cet événement phare de la région qui a primé le documentaire de la réalisatrice Cécile Allegra avec " Le Chant des vivants" qui remporte 3 prix, celui des étudiants de l'université Paul Valéry, le prix du public ainsi que le coup de coeur du jury. Survivants de la longue route de l’exil, de jeunes filles, de jeunes hommes, arrivent à Conques, au cœur de l’Aveyron. Là, une association, Limbo, entourée d’habitants accueillants, permet au groupe de se poser un temps. Ces jeunes sont issus d’Erythrée, du Soudan, de Somalie, de Guinée, de RDC. À Conques, ils marchent, discutent, respirent… Peu à peu, le souvenir de la route s’atténue, et la parole renaît. Alors un jour surgit une idée un peu folle, celle d’une expérience collective. L’histoire commence à l’automne, dans ce petit bout de France, et se termine en juillet, dans l’éclat d’un été. De toutes leurs épreuves, ils feront une chanson.



Le palmarès

Lors de la cérémonie, huit prix ont été décernés.