Toulouse - CibleWeb organise CibleWeb Connect à Toulouse, un événement consacré au e-commerce

CibleWeb, agence digitale spécialisée en référencement et en webmarketing implantée à Béziers, Montpellier et Toulouse, organise le jeudi 9 novembre au stade Ernest Wallon à Toulouse un événement 100% e-commerce : CibleWeb Connect. Chefs d’entreprises (PME, TPE, solopreneurs) et/ou responsables marketing et développement y trouveront les solutions digitales appropriées à leurs besoins pour développer leurs activités en ligne. Ateliers de découverte, rendez-vous d’affaires... cette journée B2B, organisée en partenariat avec La Dépêche, a pour objectif de révolutionner l’approche du commerce en ligne, d’apporter des solutions concrètes, et de présenter les dernières innovations du marché. Un événement gratuit organisé pour la 1ère fois à Toulouse, sur un format workshop, réservé aux 200 premiers inscrits.

>> Pour en savoir plus et s'inscrire ici

Une journée pour optimiser sa stratégie e-commerce

Dernières tendances e-commerce, financement, droit du digital, solutions de paiement et d’encaissement, techniques de vente en ligne, gestion de flux produits, services de livraison, référencement naturel, utilisation de chatGPT... ces sujets seront abordés tout au long de la journée lors d’ateliers animés par des experts. Aussi, une conférence consacrée à la création de sites e-commerce abordera les points essentiels et stratégiques : migration, hébergement, refonte, maintenance, connexion aux ERP, etc.

Les participants pourront également rencontrer des acteurs du secteur et échanger sur leurs perspectives de développement : Cdiscount, DPD France, CIC Sud Ouest, Axylis, Haas Avocats, Qashflo, Jumpl, Iziflux.

Objectif : “donner aux entrepreneurs des clés pour optimiser leur stratégie e-commerce et réussir leur développement sur ce marché”, insiste Guilhem Gleizes.

“CibleWeb Connect a pour vocation d’ouvrir de nouvelles perspectives aux e-commerçants”, poursuit Guilhem Gleizes. “Les participants pourront discuter en tête-à-tête avec des acteurs de premier plan de l’industrie du e-commerce, qui partageront avec eux leur expertise et leurs connaissances. CibleWeb Connect est une occasion unique d’apprendre, de réseauter et de s’inspirer”, poursuit le chef d’entreprise. Un cocktail déjeunatoire sera offert aux participants, dont la limite a été fixée à 200 personnes.

E-commerce : un puissant levier de développement pour les entreprises

Avec un chiffre d’affaires atteignant en France en 2022 près de 146,9 milliards d’euros, soit une hausse de 13,8% par rapport à 2021, le e-commerce connaît une croissance dynamique dans l’Hexagone*. Selon le bilan annuel 2022 de la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), publié en février 2023, les sites de vente en ligne ont ainsi enregistré 2,3 milliards de transactions en 2022, avec un panier moyen en augmentation de 6,9 % par rapport à 2021.

Au regard de ces indicateurs, le e-commerce s’impose comme un puissant vecteur d’innovation et un levier de développement pour les entreprises. “Toutefois, pour vraiment tirer leur épingle du jeu, celles-ci ont besoin d’être informées et accompagnées”, explique Guilhem Gleizes, fondateur de CibleWeb et co-organisateur de l’événement. “D’où l’idée d’organiser cet événement autour de solutions pratiques, techniques et innovantes à destination des PME et TPE qui veulent optimiser leur stratégie e-commerce et développer les ventes en ligne”.

Zoom sur les ateliers

Zoom sur les sujets abordés lors de CibleWeb Connect :

Les dernières tendances e-commerce par DPD,

Le financement e-commerce par le CIC,

Le droit du digital par HAAS Avocats,

La vente sur une marketplace leader par Cdiscount,

Le one day payment sur les marketplaces avec Qashflo,

La présentation d’une marketplace innovante avec Jumpl,

La gestion des flux produits sur les marketplaces avec Iziflux,

Le pilotage financier en e-commerce avec Axylis,

Le référencement naturel et comment utiliser ChatGPT pour la SEO avec les experts de CibleWeb.

Informations pratiques :

Date : jeudi 9 novembre 2023 de 9h à 18h

Lieu : Stade Ernest-Wallon, 114 rue des Troènes, 31200 Toulouse (Accès au parking facilité)

Inscription gratuite sur le site de CibleWeb > 200 participants maximum.