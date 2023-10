Tarn et garonne - 37 Sénateurs demandent la Pérennisation du Fonds de Soutien aux Activités Périscolaires

Le Sénateur du Tarn-et-Garonne, Pierre-Antoine LEVI, et 36 de ses collègues ont adressé une lettre au Ministre de l’Éducation Nationale, Gabriel ATTAL, manifestant une opposition résolue et une profonde indignation face à la suppression annoncée du Fonds de Soutien au Développement des Activités Périscolaires (FSDAP).

Pour le Sénateur Pierre-Antoine LEVI : "La suppression envisagée du FSDAP est plus qu'une coupe budgétaire ; c'est un coup porté à l'éducation périscolaire et un mépris envers les élus locaux. Nous sommes aux côtés des maires de France dans cette contestation et demandons une révision urgente de cette décision."

La lettre met en avant une très forte opposition à cette décision parmi les maires et les sénateurs, qui la perçoivent comme une menace directe pour les activités périscolaires et, en conséquence, pour le développement de la jeunesse.

Les sénateurs critiquent la décision, prise sans consultation et de manière opaque, et appellent à une collaboration renforcée avec les élus locaux et l'Association des Maires de France (AMF).

Bien que la Première Ministre ait annoncé le maintien du fonds pour l'année scolaire en cours, les sénateurs expriment leur inquiétude quant à l'avenir du FSDAP pour la rentrée 2024.

Ils mettent en garde contre les conséquences potentiellement négatives de cette suppression, notamment la possibilité que de nombreuses municipalités reviennent à une semaine scolaire de 4 jours, compromettant ainsi les efforts et les investissements réalisés depuis des années pour offrir des activités périscolaires de qualité.

Le Sénateur LEVI et ses collègues invitent le Ministre ATTAL à reconsidérer cette décision et à entamer un dialogue constructif avec les élus locaux afin de trouver une solution durable pour le FSDAP.