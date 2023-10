Hérault - PHILIPPE LEOGE TRIO – « Hommage à Claude Nougaro » JEUDI 2 novembre

PHILIPPE LEOGE TRIO – HOMMAGE A CLAUDE NOUGARO

Pianiste virtuose, doublé d’un magnifique chanteur, Philippe Léogé nous propose un florilège des chansons du grand Claude...

PHILIPPE LEOGE, pianiste, compositeur, arrangeur.

Pianiste, compositeur, arrangeur et pédagogue originaire d’Occitanie. Actif dans le domaine du Jazz et de l’improvisation depuis les années 70. Études à la Berklee School de Boston USA. Participe à la création du Département de Jazz des Conservatoires de Toulouse et Perpignan. Directeur musical du BigBand 31 puis du BigBand Garonne. Cofondateur et Directeur artistique du festival Jazz sur son 31. Tournées internationales en tant que soliste : Chine, Japon, USA, Europe et Pays Scandinaves. Arrangeur ou sideman de nombreux artistes : Lisa Simone, DeeDee Bridgewater, Kellylee Evans, Molly Johnson, David Linx, Claude Nougaro, Richard Galliano, Steve Grossman, Philip Catherine, André Minvielle, Edmond Zabal, Glenn Ferris, Jimmy Gourley, Michel Roques, Serge Lazarevitch, Jean-Marc Padovani, Abdu Salim, la Funky Family, Art Mengo, Jean-Pierre Mader, Lionel Suarez, Dick Annegarn, Juliette, Jane Birkin, Jeanne Balibar, les Sacqueboutiers, Magali Pietri, Coll Orchestra...

Philippe Léogé a toujours su trouver un équilibre entre musique classique, jazz et populaire.

Son hommage à Claude Nougaro, camarade de route, a donné lieu à un très bel album intitulé « Mr CLAUDE ».

LÉO & CO « Mr CLAUDE »

Entre l’enfance et l’adolescence, Philippe Léogé s’imprègne de swing avec les albums de Claude Nougaro et découvre l’improvisation sur les harmonies du Jazz en écoutant son pianiste Maurice Vander. Quelques années plus tard, des liens d’amitié gasconne se tissent avec l’immense Claude Nougaro tandis que Maurice Vander, ami de composition et d’arrangements, lui parle de Bud Powell et du Be-Bop.

Il était donc légitime que l’artiste Léogé rende hommage à ses maîtres, simultanément dans sa voix et sous ses doigts.

Avec ses fils Denis (contrebasse) et Jordi (batterie) il rend hommage au poète-chanteur. Des chansons comme « Toulouse », « Armstrong », « La pluie fait des claquettes » ou « Cécile ma fille » trouvent un nouvel écrin dans cette formule en trio que Claude aimait particulièrement et qu’il avait rebaptisé : Sa Majesté le Jazz !!

…Léo & Co a rendu un hommage juste, touchant et diablement swing à Claude Nougaro auquel le trio vient de consacrer un album : « Monsieur Claude ». L’occasion pour certains de décou :

Cabaret Le Showbizz

ZAE de l’Audacieuse – Zone Nord 34480 Magalas

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

04 67 48 80 08 / 06 43 57 68 92

leshowbizz@gmail.com