Montpellier - Le 18 octobre Radio France invite les étudiants d'Epitech à imaginer la radio de demain

A l’occasion des 60 ans de la Maison de la Radio et de la Musique, Radio France s'associe avec Epitech le temps d’un hackathon baptisé « Radio-Hacktivity ».

Le mercredi 18 octobre 2023, des étudiants de 15 campus Epitech en France participeront à ce SpeedHack organisé avec les équipes de la Direction du Numérique de Radio France. Après une conférence introductive et deux workshops de découverte technique, les étudiants d’Epitech réfléchiront au développement de la dimension inclusive de l’offre Radio France, avec toute leur créativité et la fougue de jeunes développeurs concernés par cet impératif. Ils prendront notamment en compte les enjeux de changement climatique, d’égalité des genres, de respect des minorités et d’accessibilité.

Pour imaginer ces solutions d’avenir, les étudiants d’Epitech vont disposer d’un outil spécifique : l’Open API de Radio France, mise au point par les équipes d’Ivan Thomas, directeur de la R&D de Radio France, sous la supervision de Guillaume Lecoq, ancien étudiant d’Epitech désormais Développeur Fullstack et Product Owner chez Radio France.

Avec cet accès exclusif à une multitude de données et métadonnées encore jamais exploitées auparavant, la centaine de futurs experts de la tech qui participeront à ce sprint créatif devront imaginer des solutions novatrices couvrant un large éventail de possibilités (intelligence artificielle, application web, analyse de données de masse, mapping etc.).

Le 23 octobre prochain, un jury se réunira pour désigner les meilleurs projets imaginés par les étudiants d’Epitech dans le cadre de ce SpeedHack.

A propos d’Epitech

Epitech, l'école supérieure d'informatique de référence, forme depuis 1999 les experts en ingénierie logicielle qui construisent le monde de demain. Elle propose un modèle pédagogie résolument innovant, organisé par projets et par parcours que chaque étudiant construit au regard de ses ambitions, avec un an à l'étranger (120 universités partenaires) et plus d'un an de stage professionnel. Elle est présente dans 15 villes de France et 5 villes dans le monde. https://www.epitech.eu/

A propos de Radio France

Avec ses 7 chaînes de radio complémentaires (France Inter, franceinfo, France Bleu et ses 44 radios locales, France Culture, France Musique, Fip et Mouv'), ses 4 formations musicales (L’Orchestre Philarmonique, L’Orchestre National de France, Le Chœur et la Maitrise) et ses salles de concerts au sein de la Maison de la Radio et de la Musique, Radio France est le premier groupe radiophonique français, le premier producteur de podcasts en France et une maison de culture et de musique. Elle est aujourd’hui une référence aussi bien pour la richesse que pour la qualité de ses contenus. Avec le fort développement de sa présence sur les environnements numériques, Radio France rend ses programmes et concerts toujours plus largement accessibles aux Français, conformément à sa mission de service public. https://www.radiofrance.fr/