Tarn et garonne - Création de deux nouvelles brigades de gendarmerie : Réaction du Sénateur Pierre

Le Sénateur de Tarn-et-Garonne, Pierre-Antoine LEVI, exprime sa satisfaction suite à l’annonce de la création de deux nouvelles brigades de gendarmerie dans le département à Labastide-Saint-Pierre et La Ville-Dieu-du-Temple.

Cette annonce a été confirmée par le Président de la République, Emmanuel Macron, lors de son déplacement à Tonneins en Lot-et-Garonne le 2 octobre dernier.

Pour le Sénateur LEVI: "La création de ces deux nouvelles brigades de gendarmerie est une victoire pour la sécurité de nos concitoyens en Tarn-et-Garonne. C’est le fruit d’un travail collaboratif et d’un plaidoyer constant auprès du ministre de l'Intérieur, Gérald DARMANIN, que nous avons mené avec mon collègue, le Sénateur François BONHOMME, pour mettre en lumière les besoins spécifiques de notre territoire."

Cette décision est d’autant plus pertinente au vu de la croissance démographique dans le sud du département, où un nouveau péage autoroutier et une gare LGV à Bressols sont prévus dans les 7 années à venir. Les choix des localités de Labastide-Saint-Pierre et La Ville-Dieu-du-Temple répondent au mieux au cahier des charges du ministère de l’Intérieur, en tenant compte des évolutions et des besoins du territoire.

Le Sénateur LEVI ajoute : "Ces nouvelles brigades, qui nécessiteront la construction de nouvelles casernes pour accueillir une vingtaine de militaires et leurs familles, sont essentielles pour maintenir la paix et la sécurité dans notre département. Nous resterons vigilants et actifs pour s’assurer que ces brigades soient opérationnelles dans les meilleurs délais."