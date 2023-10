Toulouse - Salon professionnel des vins à Toulouse le 16 octobre

VIN sur 20 fête ses 20 ans dans la distribution de vin et organise un salon pour les professionnels à Toulouse.

En 20 ans, Anthony Mandirac s’est imposé comme un acteur majeur dans la distribution et l’importation de vin sur la place toulousaine. D'abord distributeur et importateur pour les cafés, hôtels, restaurants, il reprend ensuite une loge de caviste dans le marché Victor Hugo, lance un site de vente en ligne et ouvre un bar à vin aux Carmes.

A l'occasion des 20 ans de Vin sur 20, toutes ses activités sont regroupées sous la bannière Maison Sarment.

Pour célébrer son anniversaire, VIN sur 20, aujourd’hui Maison Sarment Distribution, réunit ses fournisseurs et invite restaurateurs, hôteliers, cavistes et entreprises pour une journée de rencontres et de dégustations.

Rdv le 16 octobre de 10h à 18h au 20, avenue Didier Daurat à Toulouse

Vignobles et domaines présents : Château Adelaïde, Domaine de BRAU, Domaine Lou Colombier, Domaine de La Dourbie, Domaine de l’Arjolle, Champagne Thierry Massin, Château Ricardelle, Mas Onésime, Domaine de l’Accent, Bordeaux Tradition, Maison Mabileau, Les Canons, Les Céphéïdes, Dohmaine Ampelhus, Ferraton Père et Fils, Champagne EPC, Aurose Provence, Domaine de Millet, Domaine Sainte-Marie des Crozes, Bodega Luberri / Bodega Arroyo, Bodega Septima, Tenuta Giustini, Tenuta Montecchiesi, Pierrick Harang Wine… Et bien d’autres !

Le groupe Maison Sarment

En chiffres

+ de 150 références en vins et spiritueux

+ de 1000 bouteilles vendues par jour en France

un chiffre d’affaires de plus de 2M€ avec un objectif de 3M€ d’ici 2026

50 000 bouteilles stockées dans un entrepôt de 600 m2

une équipe de 8 personnes. Le dernier arrivé est Julien Bernas , ancien sommelier de restaurant étoilé, aujourd’hui responsable de la Cave de Victor Hugo.

En quelques dates

En 2003, Anthony Mandirac (avec son camarade de promo Guillaume Douat), commence en achetant du vin pour une pizzeria. C’est le début de Vin sur 20, sa société de distribution.

En 2010, il reprend une loge de caviste à Victor Hugo et lance un site de vente en ligne. La même année, il obtient une licence d’importation et développe sa gamme de vins étrangers (espagnols, italiens, chiliens et argentins).

En 2019, Anthony ouvre avec sa femme Myriam « Maison Sarment », un bar à vin place des Carmes.

Plus d'informations : www.maisonsarment.com