Toulouse - Du 13 au 15 octobre, le Marché d'Artisans du Chocolat de Toulouse vous donne rendez-vous Place St Georges !

Plus ancien marché du chocolat de France, le Marché d’Artisans du Chocolat de Toulouse revient pour une 29ème édition ! Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre, 11 artisans chocolatiers s’installeront à nouveau au cœur de la ville rose, place Saint-Georges. Au programme : dégustations, échanges avec les artisans, ateliers culinaires (cookies, pizzas, et sucettes au chocolat) et bien d’autres surprises ! Parmi les nouveautés cette année : la possibilité de découvrir le marché en mode « nocturne » le samedi !



« Lancé en 1983, le Marché d’Artisans du Chocolat de Toulouse a été le tout premier évènement consacré au chocolat en France » rappelle Jérémy Fages, Président de l’Association des Artisans du Marché du Chocolat, à l’initiative de cette manifestation. « Nous voulons que cet évènement soit bien sûr gourmand mais aussi ludique, pour les petits et les grands. La région regorge d’artisans chocolatiers passionnés et talentueux, qui sont fiers de leur métier et ont hâte de partir à la rencontre des toulousaines et toulousains pour leur faire découvrir ! »

Cette année, le Marché d’Artisans du Chocolat de Toulouse se tiendra les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre, place Saint-Georges. 11 des meilleurs artisans chocolatiers de la région (et au-delà !) seront présents : CacaoFages, Chocolaterie de Puyricard, Ô Gourmandises d’Alice, Maison Escarnot, Antoine Fornara, La Compagnie du Chocolat, Bello & Angeli, Castan Chocolatier, De la Fève au Palais, l’Atelier du Chocolat et enfin, la glacerie-chocolaterie artisanale Barrelle, petite nouvelle de cette 29ème édition !

Le chocolat sera proposé sous toutes ses formes : en tablettes, bonbons, pralinés, bouchées, ganaches, entremets, bio, glacé, ... Autant de douceurs qui seront accompagnées par les délicieux mélanges de thés et les infusions de Shentéa, les gourmandises florales de la Maison de la Violette et les belles bouteilles du Domaine In Ventis.

Un programme intensément chocolaté, entre continuité et nouveautés,

qui se découvre aussi en soirée !

Tout au long du week-end, les artisans chocolatiers et leurs partenaires proposeront des ateliers culinaires gratuits (avec ou sans réservation) mais aussi un live cooking. Une grande chasse au trésor sera organisée durant les 3 jours sur le marché avec un très beau lot à la clé : une sculpture géante en chocolat, signée CacaoFages.

Cette 29ème édition du Marché d’Artisans du Chocolat de Toulouse s’inscrit dans la continuité de celle de 2022 (qui avait vu l’évènement se doter d’une toute nouvelle identité visuelle) mais avec quelques nouveautés ! Outre la présence de Barrelle, le marché étend ses horaires et proposera une nocturne le samedi (jusqu’à 21h00).

Cette année encore, gourmandise sera synonyme de solidarité : l’Association des Artisans du Marché du Chocolat soutient une nouvelle fois Hôpital Sourire. Un chèque de 1 040 € sera remis à l’association qui aide les patients les plus fragiles, et notamment les enfants, à mieux combattre la maladie et à éviter une rupture brutale avec la vie familiale durant leur séjour à l’hôpital.

Vendredi 13 octobre – 12h00/18h00

Dégustation à l'aveugle - La Compagnie du chocolat puis la Maison Escarnot - 15h30/17h00

Le Marché d’Artisans du Chocolat de Toulouse édition 2023 ouvrira ses portes le vendredi 13 octobre à 12h00 ! La première activité proposée sera une dégustation à l’aveugle, animée par La Compagnie du chocolat, fondée en 1994 à Toulouse (15h30/16h15). La Maison Escarnot, artisan chocolatier installé depuis 2016 à Saint-Loup-Cammas, au nord-est de Toulouse, prendra ensuite la relève (16h15/17h00).

Samedi 14 octobre – 10h00/21h00 (nocturne)

Atelier sucette en chocolat - Antoine Fornara (10h30/12h00)

La 2ème journée du Marché d’Artisans du Chocolat de Toulouse débutera par un atelier sucette en chocolat. Les apprentis chocolatiers pourront confectionner de délicieuses sucettes aux côtés des équipes de l’artisan pâtissier chocolatier Antoine Fornara, à la tête de deux boutiques dans la ville rose.

Cuisine Live - Stéphane Tournié (14h30/15h30)

En début d’après-midi, le chef étoilé Stéphane Tournié passera aux fourneaux pour présenter une recette en live… avec du chocolat évidemment !

Atelier pizza au chocolat (sur réservation) - Mongelli (16h00/17h30)

L’après-midi se poursuivra avec un atelier animé par les pizzaiolos Mongelli (Triple champion du monde !). On met de côté la base crème ou tomates, et on se laisse tenter par une pizza… au chocolat ! 3 sessions successives seront proposées, accessibles aux enfants dès 5 ans, sur réservation.

Atelier Vins & chocolat - De la fève au Palais et Domaine In Ventis (18h00/19h00)

À partir de 18h00, place à la nocturne… et aux ‘grands’ gourmands ! Les vignerons du Domaine In Ventis s’allient aux « globe-trotteurs des saveurs » De la fève au Palais pour proposer des ateliers Vins & chocolat.

Cours de danse - Julia de Motion Lab Studio (20h00/20h15)

La 2ème journée se terminera… en mouvement ! L’école internationale de street dance Motion Lab Studio proposera un cours de 15 minutes, accessible aux non-initiés !

Dimanche 15 octobre – 10h00/18h00

Atelier sucette de guimauve personnalisée - Barrelle (10h30/12h00)

Une sucette à la guimauve oui, mais une sucette personnalisée, réalisée sous les conseils des équipes de la glacerie-chocolaterie artisanale Barrelle.

Atelier cookies (sur réservation) - Oh My Cooks (15h00/16h30)

Pour clôturer en beauté l’évènement, l’équipe d’Oh My Cooks initiera les enfants (dès 5 ans) à la conception de cookies au chocolat au moelleux incomparable, deux ateliers accessibles sur réservation.

Marché d’Artisans du Chocolat de Toulouse

Vendredi 13 octobre - 12h00/18h00

Samedi 14 octobre - 10h00/21h00

Dimanche 15 octobre - 10h00/18h00

Place St Georges, Toulouse - Entrée libre

