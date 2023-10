Saint-Chely d'Apcher - Festival des Sources poétiques Grande Soirée de clôture

Les Scènes Croisées s’associent aux Sources Poétiques pour la Grande Soirée de clôture du festival ! Avec la violoncelliste Lola Malique et les poètes Jean d’Amérique (Haïti), Souad Labbize (Algérie, Tunisie), Myriam OH (Toulouse) et Alain Freixe (Nice).

Après quinze années de conservatoire, Lola Malique obtient en 2016 un Master de violoncelle classique à la Haute École de Musique de Lausanne. En 2017 elle se produit en solo au Brésil en 2017 puis au Maroc (Oujda) en 2018 où elle a été artiste en résidence à l’Institut Français. Elle accompagne régulièrement au violoncelle l’écrivain Abdellatif Laâbi, et récemment la poète Hélène Dorion. Elle compose notamment la musique du spectacle de Yoann Bourgeois au Panthéon dans le cadre du Théâtre de la Ville. En mai 2019, Lola Malique sort son premier album. Elle se produit actuellement en solo, en duo ou en ensemble avec le collectif lovemusic et 20° dans le noir à travers la France et à l’international (Portugal, Allemagne, Suisse, Belgique Norvège…).

Myriam OH (Ould-Hamouda) est poète et performeuse, publiée aux éd. Maelstrom. Souad Labbize est poète romancière et traductrice. Son recueil Je franchis les barbelés (éd. Doucey) a reçu le Prix Poésie Méditerranée.

Poète et dramaturge haïtien, Jean d’Amérique a obtenu le prix de la vocation et le prix Apollinaire découverte pour L’Atelier du silence (éd. Cheyne) et le prix Montluc pour son roman Soleil à coudre (éd. Actes Sud).

Vendredi 27 oct

Le Quartz à Saint-Chély-d'Apcher

Entrée libre

Déroulé de la soirée :

16:00 Ouverture au public du salon (marché du livre des éditeurs de poésie)

17:00 ACTE #1 : lectures/performances sur scène : avec les poètes Myriam OH et Souad Labizze. Musique : Lola Malique (violocelle)

19:00 Entr’acte : le salon poétique : Apéritif dînatoire * offert pour découvrir le marché des éditeurs de poésie et beaux livres, avec les poètes en dédicaces, les libraires et médiathèques de Lozère.

* produits bios et/ou locaux servis dans les bols des potiers de Lozère.

20:00 ACTE #2 : Jean d’Amérique (Haïti), accompagné par Lucas Prêleur (guitare)

Suivi du suivi du café poétique (discussion conviviale autour d’un thé, café,…)

Spectacle co-accueilli à Saint-Chély-d’Apcher avec le Festival des Sources poétiques

TOUT LE PROGRAMME : https://www.calameo.com/read/006823843fa04d9419df0