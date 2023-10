Narbonne - Changement de direction pour Notes de Styles Narbonne-Perpignan

Changement de direction pour Notes de Styles Narbonne-Perpignan

Manon Theobald prend la tête de la franchise d’architecture d’intérieur

Notes de Styles, premier réseau de franchises d’architecture d’intérieur spécialisé dans la rénovation de l’habitat et de locaux professionnels, confie les rênes de son agence Narbonne-Perpignan à Manon Theobald. Une double implantation qui permet à la jeune architecte d’intérieur et décoratrice certifiée de couvrir les départements des Pyrénées Orientales (66) et de l’Aude (11).

Manon Theobald démarre ses études supérieures par une Licence 1 en comptabilité mais elle est vite rattrapée par sa passion pour les arts et les travaux manuels. Après une année de réflexion, elle effectue tout d’abord une mise à niveau en arts appliqués (MANAA) au Studio M à Montpellier. Elle réalise ensuite un Bachelor Chargée de projet en architecture intérieure, second-œuvre et décoration au Cours Bessil, Ecole Supérieure d'Architecture Intérieure et Décoration. Forte de son parcours exemplaire et atypique, elle se voit proposer un emploi au sein d’un cabinet d’architecte à Narbonne le jour de son diplôme.

« Être engagée dès ma sortie d’école a été une belle opportunité professionnelle que je n’ai pas laissé passer. Pourtant, après un an dans le salariat, mes rêves d’indépendance ont fait leur chemin. De nature très autonome, une lassitude s’est installée, d’autant plus que l’idée de me lancer à mon compte me trottait dans la tête depuis longtemps ! Mais ayant vu ma sœur se lancer seule, les contraintes liées à l’entreprenariat (administratif, financier, etc.) me freinaient fortement. Lorsque j’ai pris connaissance de l’offre de reprise de l’agence Notes de Styles Narbonne-Perpignan, j’ai pris le temps de la réflexion, afin de peser le pour et le contre. Jérémy Hérard, fondateur du réseau Notes de Styles, a su me rassurer. Savoir que j’allais être accompagnée dans cette aventure m’a convaincue de franchir le pas. Par ailleurs, je ne pars pas de zéro puisque l’agence est établie à Narbonne et à Perpignan depuis 5 ans ».

Manon THEOBALD

Gérante de l’agence Notes de Styles Narbonne-Perpignan

Notes de Styles propose aux particuliers et aux professionnels un accompagnement sur mesure pour l’aménagement et la rénovation de l’habitat. Fondé en 2009 par Jérémy Hérard, alors âgé de 22 ans seulement, le réseau donne régulièrement sa chance aux jeunes profils de passionnés, consciencieux et motivés. L’expertise de Jérémy Hérard et le partage de bonnes pratiques entre les différents franchisés permettent aux nouveaux arrivants de développer rapidement leur champ d’expertise.

« Manon a ce profil atypique qui fait la force du réseau. Sa reconversion professionnelle révèle son fort intérêt pour le secteur de la rénovation et l’on devine sa passion pour le métier d’architecte d’intérieur. A 26 ans, Manon a su tirer le positif de ses expériences passées et donner un nouveau sens à sa carrière. Tous ces atouts font de Manon une collaboratrice sérieuse, organisée et très motivée. En intégrant l’agence de Narbonne-Perpignan, je suis persuadé qu’elle va relever un double défi avec brio : celui de reprendre une agence créée il y a 5 ans tout en ajoutant sa pierre à l’édifice ! ».

Jérémy HERARD

Fondateur et gérant du réseau Notes de Styles