Occitanie - Unis pour des logements sociaux durables

L’USH-Habitat Social en Occitanie et GRDF ont signé une convention de partenariat lors du congrès national HLM à Nantes le 4 octobre 2023, en vue d’optimiser la performance énergétique du parc HLM. Cette convention a été signée par Michel CALVO, Président de Habitat Social en Occitanie (HSO), Jean Michel FABRE, Vice-Président de HSO et Thierry GRANGETAS, Directeur Clients Territoires Sud-Ouest de GRDF.

Une valeur commune : apporter une qualité de service optimale aux clients

Le secteur du bâtiment se trouve en première ligne des objectifs de neutralité carbone fixés par la France pour 2050. Dans cette quête ambitieuse, le Mouvement Hlm occitan a pour objet de représenter les intérêts collectifs de l'ensemble de ses membres (organismes d’habitat social) et du Mouvement HLM au plan régional auprès de l'Etat, des collectivités locales ou de tout autre partenaire.

GRDF, principal gestionnaire du réseau de distribution de gaz en France, est un acteur impliqué de la transition énergétique et souhaite aller plus loin. Pour cela, l’entreprise réfléchit aujourd'hui aux solutions de demain en facilitant l'injection de gaz renouvelables, tels que le biométhane, énergie renouvelable, économique, écologique et surtout bas carbone.

Une collaboration renouvelée

HSO et GRDF s’engagent dans une collaboration en vue d’optimiser la performance énergétique, dans le cadre d’une démarche environnementale, d’autant plus que la majorité des logements sociaux sont chauffés au gaz. L’objectif est de fournir un service optimal aux locataires en garantissant confort, qualité d’usage et maîtrise des coûts tout en contribuant aux efforts de décarbonation du logement social et en accompagnant les bailleurs de la région dans le développement de leurs compétences sur le sujet de la décarbonation.

Concrètement, ce travail commun s’articule autour de plusieurs axes : appropriation par la filière de la Réglementation Environnementale (RE2020), déploiement de solutions de chauffage et d’eau chaude sanitaire performantes, amélioration de l’évaluation des consommations énergétiques et accompagnement de projets de rénovation pour s’aligner sur la Stratégie Nationale Bas Carbone. Il s’agit également de promouvoir de nouvelles pratiques de conception et de construction par des travaux prospectifs, ainsi que de mettre en place des actions de communication, événements, rencontres, visites, coconstruites visant à valoriser les études et les opérations réalisées.

Enfin, GRDF étudiera de nouveaux services autour des datas, comme la mise en place d’espaces dédiés aux clients multisites sur internet, ou encore le développement d’interfaces de programmation (API) destinées à envoyer des flux d’informations vers une application dédiée. Ce service permettra d’accompagner les bailleurs et les locataires consommateurs vers une utilisation plus efficace de l’énergie, et ainsi de réduire leur impact carbone.

Un gaz chaque jour un peu plus vert en Occitanie

Disponible en continu, le gaz est une énergie stockable, indispensable au mix énergétique français. Avec l’essor du gaz vert, énergie renouvelable et produite localement, le gaz distribué par GRDF va devenir de plus en plus vert au cours des prochaines années. En France, la production de gaz vert représente la puissance de 2 réacteurs nucléaires.

L’avantage pour le consommateur est que cette évolution verte ne nécessite aucune adaptation du réseau ou des équipements, puisqu’il s’agit de la même molécule de gaz mais fabriquée de manière renouvelable et locale.

La production de gaz vert est d’ailleurs l’une des solutions de valorisation des biodéchets, obligatoire à partir du 1er janvier 2024.