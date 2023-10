Tarn et garonne - Crise du logement : la CNL exige le gel des loyers

La rentrée 2023 est celle de la pénurie et de la précarité. Avec une inflation à plus de 5 %, de nombreux ménages s’enfoncent dans la pauvreté. Les salaires stagnent tandis que les loyers augmentent plus vite que les revenus. De plus en plus de locataires ont à choisir entre se chauffer, manger ou payer leur loyer. Ils sont aussi toujours plus à se priver ou à multiplier les impayés de loyers et de charges. Une augmentation de plus de 10% en un an selon les bailleurs. C’est dans ce contexte que Julien Sueres, administrateur de Tarn et Garonne Habitat, a participé au 83ème congrès des HLM à Nantes.

« Il est toujours important pour la CNL de participer au congrès des HLM, mais encore plus cette année avec le contexte de difficultés généralisées que nous traversons », explique le castelsarrasinois représentant des locataires pour la Confédération Nationale du Logement en Tarn et Garonne.

Aux côtés du président national Eddie Jacquemart, les militants de la CNLsont venus nombreux des quatre coins du pays. Ensemble, ils n’ont pas manqué de marquer leur mécontent au moment de la prise de parole du ministre Christophe Béchu en le sifflant et en brandissant des cartons rouges. « Nous avons voulu marquer les choses symboliquement en donnant un carton rouge au gouvernement qui a totalement abandonné les HLM et leurs locataires », insiste Julien Sueres.

« Certains locataires sont en train de recevoir des rappels de charges entre 300 et 900 euros. Ce sont des grosses sommes que beaucoup de familles ne peuvent pas payer, même si les bailleurs proposent d’échelonner les paiements. Il faut arrêter l’hémorragie et faire en sorte que plus personnes ne se retrouve en situation d’impayés. Notre syndicat de locataire appelle l’Etat à accompagner financièrement les bailleurs pour leur permettre de geler les loyers et les charges locatives en les compensant à l’euro près. Il faut interdire définitivement les expulsions et ne pas laisser des gens qui travaillent finir à la rue ».

Même si pour la CNL ce grand congrès annuel restera un rendez-vous manqué, les militants ne s’avouent pas vaincus. « La crise est telle qu’aujourd’hui nous ne pouvons plus accepter les beaux discours du gouvernement. Puisqu’il ne veut rien entendre, nous allons appeler dans les prochaines semaines l’ensemble des acteurs du logement social, les élus locaux et tous les habitants à faire front commun pour exiger de l’État un réengagement politique et financier dans le secteur ».