Occitanie - Alban Mathé nommé Directeur Clients Territoires Sud-Ouest de GRDF

A compter du 1er octobre, Alban Mathé est nommé Directeur Clients Territoires GRDF Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), principal gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel en France. Il succède à Thierry Grangetas, qui prend sa retraite après 10 ans passés à ce poste.

Diplômé de l’ENSEM (Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et Mécanique), il débute sa carrière en 1996 chez Gaz de France. Son parcours l’a conduit à occuper différents postes de manager dans les infrastructures gazières et au sein de la Direction de la Stratégie d’EDF. Il occupe à GRDF à partir de 2009 le poste de Chef de Cabinet auprès de la Direction Générale, puis à partir de 2013 le poste de Directeur Délégué Réseaux Sud-Ouest. Il devient en 2019 Président du Directoire de GreenAlp, filiale gestionnaire de réseau électricité et gaz de GEG (Gaz Electricité Grenoble). Avant d’être nommé Directeur Clients Territoires GRDF Sud-Ouest.

Aujourd’hui en tant que Directeur Clients Territoires, il a pour rôle de piloter les activités opérationnelles d’acheminement du gaz et de relations clients, le développement et de fidélisation sur les marchés d’affaires et grand public, de renforcer les relations avec les autorités concédantes, et de déployer le gaz vert dans le Sud-Ouest. Pour mener à bien ses missions, il pourra s’appuyer sur l’ensemble des équipes de GRDF présentes dans tous les départements de la région. Il pilotera les équipes aux côtés de son homologue Fabrice Vigneron, Directeur Réseaux.

« Le réseau de distribution de gaz, propriété des collectivités territoriales, est un atout majeur pour contribuer à la transition énergétique au cœur des territoires. En rejoignant GRDF en Région Sud-Ouest, j’ai à cœur de renforcer la place du gaz dans la décarbonation des activités. Avec 56 sites de méthanisation qui injectent déjà dans le réseau exploité par GRDF, je souhaite faire grandir les projets biométhane au cœur des territoires et faire de nos régions les championnes du gaz vert. Répondre aux attentes des territoires, des métropoles et autorités concédantes sera ma priorité » souligne Alban Mathé.

Chaque jour, les 1500 collaborateurs de GRDF en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, gèrent un réseau de plus de 35 000 km et distribuent l’énergie gaz à plus de 1,6 million de clients répartis dans 1715 communes en garantissant la sécurité des personnes et des biens ainsi que la qualité de la distribution.