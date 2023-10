Alès - Nouvel acteur de la construction hors-site, WBI inaugure son premier site de production près d'Alès

Wood Buildings Industry inaugure près d’Alès son premier site de production hors-site de modules à ossature bois. Il constitue le fer de lance de la filiale du Groupe Vestia qui entend développer sur le territoire national un procédé de construction industriel adapté aux logements collectifs et aux bâtiments tertiaires tout en respectant les engagements liés à l’urgence climatique.

Inauguré le 28 septembre 2023 à Saint-Privat-des-Vieux, le site alésien de WBI est conçu pour abriter six lignes de production de modules à ossature bois ; trois lignes sont déjà en activité. Sa capacité de production est de 12 logements étudiant par jour, soit l’équivalent d’un immeuble en R+2 de 40 logements tous les 10 jours. WBI a investi 8 millions d’euros dans cet atelier de fabrication d’une surface de 8000 m2 qui va permettre de répondre aux besoins de logement collectif social, d’hébergement d’urgence, de résidences gérées, d’écoles, de bâtiments démontables.

WBI produit aujourd’hui deux modules T2 de 24 m2 par jour (quatre à fin décembre 2023), garnis d’isolants biosourcés. Dès le 2 octobre 2023, l’entreprise livrera son premier bâtiment destiné à une future résidence séniors inclusive R+3 de 36 logements située quartier de la Courondelle à Béziers. Le carnet de commandes de WBI comprend actuellement 12 bâtiments de 40 logements et deux immeubles de bureaux de 6000 m².

Le choix du lieu d’implantation du site de WBI a été dicté par la richesse industrielle du bassin alésien ainsi que par le soutien des collectivités, Alès Agglomération et la Région Occitanie. « Le site d’Alès constitue la base R&D du développement national en cours, notamment dans les régions Rhône-Alpes, Ile-de-France et Hauts-de-France » explique Jean-Patrick Brouillard, PDG du Groupe Vestia et de WBI, qui se réjouit par ailleurs de cette production locale créatrice d’emplois hautement qualifiés ou non. Le bureau d’études WBI intègre déjà des ingénieurs (R&D, structure bois, thermicien, production et méthodes), un architecte et des logisticiens.

WBI s’engage pour l’adaptation au changement climatique

La construction industrielle hors-site a un véritable impact sur l’acte de construire : coût de construction maîtrisé pour le logement social, qualité assurée par la fabrication industrielle, impact sur l’environnement du site de construction divisé par trois, délais de réalisation divisés par deux. L’architecte accompagne l’industriel pour insérer le bâtiment dans son environnement en tenant compte des contraintes administratives et environnementales. L’engagement climatique permet d’avoir un impact carbone inférieur de 85 % aux indicateurs RE2020. La construction hors-site décarbonée, qui emploie 90 % de matériaux recyclables et majoritairement biosourcés, est une réponse à l’engagement climatique. Il suffit en effet de 2 kW pour chauffer un logement de 63 m2.

Pour Jean-Patrick Brouillard, la construction industrialisée à ossature bois hors-site intégrant les nouvelles technologies (conception BIM) permet la gestion du cycle de vie du bâtiment : « Un rapport élaboré en 2021* pour le ministère du logement met en avant les atouts de ce type de construction plus durable car elle permet de rationaliser les ressources et leur réemploi. Alors que la construction traditionnelle investit peu. Elle doit faire face à une pénurie de main-d’oeuvre et représente 20% à 25% des émissions de gaz à effet de serre en France ! Sans compter les nuisances provoquées par les chantiers. »

Devenir le premier acteur de la formation en construction hors-site

Convaincue de l’essor prochain de la construction hors-site en France, à l’image des autres pays européens, WBI s’engage dans la formation des métiers de la construction hors-site en créant sa 3D Building Academy. Celle-ci doit fédérer l’ensemble des partenaires du pôle formation de WBI : la Chaire Construction 4.0 (Centrale Lille), les écoles d’ingénieurs (École des Mines d’Alès, EPF Montpellier), les IUT, les CFA et les organismes de formation régionaux. WBI s’engage à former des apprentis et à embaucher en contrat d’alternance sur son site de production.

A PROPOS DE WBI

Créée en octobre 2021, la SAS WBI s’adresse aux acteurs du monde de la construction souhaitant produire des bâtiments résidentiels ou tertiaires. Alternative durable aux solutions actuelles de production de logement, WBI ouvre la voie à la construction de demain. Elle offre une réponse globale au maître d’ouvrage en tant que contractant général pour tout ou partie de l’ouvrage. WBI est détenue à 52 % par le Groupe Vestia.

Adresse : 73 Route de Bagnols, 30370 Saint-Privat-des-Vieux. https://www.wbi-france.com/

PDG : Jean-Patrick Brouillard.

CA prévisionnel 2024 : 15 millions d’euros.

Effectif : 45. Prévisionnel 2024 : 70.

Les gammes d’habitat modulaire WBI :

• Logements résidentiels, sociaux ou inclusifs (du T2 au T4).

• Logements d’hébergement d’urgence démontables.

• Résidences thématiques : logements saisonniers, étudiants, séniors.

• Hôtellerie, écoles, crèches, bureaux.