Occitanie - Marie Piqué appelle à un choc du logement public

Le pays aujourd’hui fait face à une crise du logement de grande ampleur. Plus de 180 000 personnes sont en attente d’un logement dans ma région en Occitanie, plus de 2,4 millions en France. C’est dans ce contexte que la Vice-présidente Marie Piqué (PCF) est venue participer au 83ème Congrès des HLM à Nantes.

« Force est de constater que la financiarisation du logement et sa mise sur le marché n’ont pas abouti à la régulation naturelle que les libéraux nous ont promis pendant des décennies. La main invisible du marché ne permettra jamais de loger tout le monde, au contraire elle laisse sur le bord de la route un nombre toujours plus grand de nos concitoyens », a déclaré la Vice-Présidente à l’occasion de l’assemblée plénière du Congrès.

« Nous devons collectivement nous battre pour le droit au logement et un service public de l’habitat qui permette de loger tous ceux qui aujourd’hui n’ont pas les moyens d’accéder à la propriété, et ils sont nombreux dans le monde du travail à connaître cette situation ».

Représentante du conseil régional et co-présidente du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement d’Occitanie, l’élue lotoise s’est permise d’égrainer plusieurs propositions concrètes pour faire face immédiatement à la crise du logement qui frappe le pays aujourd’hui et créer « un véritable choc du logement public ».

« Tout d’abord il faut arrêter l’hémorragie et faire en sorte que plus personnes ne se retrouve à la rue. Dès aujourd’hui l’Etat doit accompagner les bailleurs pour leur permettre de geler les loyers et les charges locatives. Il faut interdire définitivement les expulsions et ne pas laisser des gens qui travaillent finir à la rue.

Ensuite, il faut impérativement sortir des griffes du marché une partie du foncier et permettre aux collectivités de l’acquérir à moindre coût et faire des réserves tactiques. Il faut renforcer le droit à la réappropriation et la capacité des collectivités à acquérir aussi du bâti en dessous des prix du marché.

Enfin, il faut redonner aux bailleurs publics les moyens de construire du logement de qualité, en quantité. Cela doit passer par l’injection massive d’aides à la pierre, mais aussi la suppression de la RLS qui continue de priver les bailleurs de milliards d’euros, tout comme la réduction immédiate de la TVA sur la production et la réhabilitation ».

Consciente des enjeux à l’échelle de son territoire, la région Occitanie s’est engagée pour réduire les inégalités sociales et territoriales dans le cadre de sa politique des solidarités. Elle mène ainsi une politique volontariste (près de 43000 logements soutenus depuis 2017 pour plus de 77 millions d’euros) en matière de construction et de réhabilitation de l’habitat, en vue de l’accroissement d’une offre de logements à loyers encadrés, et en déployant plusieurs dispositifs en soutien aux bailleurs sociaux, aux organismes de logement des jeunes et aux collectivités locales.