France - La naturopathique, source d'équilibre et de bien-être au quotidien pour l'accompagnement de la femme

Syndrome prémenstruel, endométriose, trouble de la préménopause… Près de 80% des femmes indiquent ressentir des déséquilibres plus ou moins marqués au niveau émotionnel ou physique au cours de leur cycle menstruel. Pour près de 29% d’entre elles cela impacte chaque mois la qualité de leur vie quotidienne, ou même leur fertilité, d’après une étude des universités de médecine de Baltimore et de Virginie aux Etats-Unis, portant sur plus de 238 000 femmes, publiée le 26 août 2022 dans la revue Women’s Mental Health[1].

La naturopathie, par la diversité des techniques qu’elle utilise et avec sa démarche d’accompagnement qui englobe l’individu sur toutes ses dimensions physique, biochimique, émotionnelle et socioculturelle, propose des outils et des approches personnalisées et adaptées à chaque femme pour une meilleure hygiène de vie au quotidien.

Voici quelques principes et pratiques naturopathiques qui peuvent aider les femmes à maintenir leur bien-être et favoriser une vie harmonieuse.

1. Être à l’écoute de son corps

Prendre soin de son corps c’est aussi l’écouter et le connaître en se connectant ou en se reconnectant avec lui. Ce n’est pas une chose facile dans le monde actuel où tout doit aller vite et où les sensations corporelles et les émotions que l’on peut ressentir sont régulièrement mises de côté comme des signaux « parasites » qu’il faudrait réduire plutôt qu’écouter.

Les techniques manuelles que proposent les naturopathes dans leurs accompagnements, techniques réflexes (plantaire, palmaire, auriculothérapie, etc.) et massages bien-être, sont également des solutions très utiles pour accompagner les femmes tout au long de leur cycle : moment de détente et de lâché prise, reconnexion au corps, relance et stimulation du fonctionnement des grands systèmes physiologiques, etc.

2. Manger varié, frais et cuisiner maison :

Attention ! L’alimentation « moderne », principalement basée sur des produits industriels ultra transformés, est souvent peu variée, préparée à partir d’aliments raffinés et pauvres en micronutriments essentiels. Elle peut donc accentuer ou générer de nombreux troubles du cycle.

Il est donc recommandé de privilégier des aliments moins transformés, de saison, local et idéalement issus de l’agriculture biologique, pour cuisiner ses propres recettes avec les familles d’aliments suivantes :

Légumes en premier, variés et colorés, puis les fruits frais en moindre quantité

Légumineuses : lentilles, pois chiches, fèves, haricots blancs ou rouges, etc. En respectant bien les indications de trempage et de cuisson pour une meilleure digestion

Fruits à coques et graines : noix, amandes, noisettes, chia, lin, chanvre, etc.

Céréales complètes, de préférence avec peu ou pas de gluten

Poissons sauvages, idéalement les petits poissons en début de chaine alimentaire : sardines, maquereaux, harengs, anchois, etc.

Volailles et viandes élevées en plein air et nourries naturellement avec les produits de la ferme

Produits laitiers, en usage ponctuel en privilégiant ceux de brebis ou de chèvre si l’envie culinaire est là, mais ils ne sont pas systématiquement nécessaires à l’équilibre nutritionnel. Le calcium, les protéines ou la vitamine B12 pouvant se trouver dans d’autres aliments.

Ces choix d’aliments peu ou pas transformés permet de limiter la consommation de sucres ajoutés et de renforcer la consommation d’aliments sources de vitamines, minéraux, antioxydants et de matières grasses intéressantes, comme les oméga-9 de l’huile d’olive, et les oméga-3 des poissons gras, des fruits à coque et des huiles végétales de lin, de noix et de cameline par exemple. La quantité importante de végétaux crus et/ou cuits sera une source bénéfique de fibres, qui sont essentielles dans les mécanismes d’éliminations intestinales des hormones et le maintien d’un bon équilibre hormonal.

Il est également possible d’adapter l’alimentation en fonction des besoins des différentes phases du cycle menstruel comme le suggère une étude de 2016 de l’université de Copenhague[2]. Ces adaptations, qui nécessitent un accompagnement par un.e professionnel.le, peuvent permettre de mieux soutenir le fonctionnement du corps et la gestion des émotions dans les différentes phases du cycle.

Pour compléter cette hygiène alimentaire, n’oublions pas de prendre le temps d’une bonne mastication lors des repas et de boire suffisant d’eau tout au long de la journée, de préférence entre les repas.

3. L’équilibre émotionnel et une philosophie de vie optimiste :

Les pressions au travail ou à la maison, l’impressions d’être débordée, le manque de soutien de son entourage, les soucis de santé ou les préoccupations financières... Les raisons pour lesquelles une femme peut être stressée sont multiples et je constate en consultation qu’elles le sont de plus en plus, avec des conséquences parfois significatives sur le bien-être et la santé : les troubles psychologiques et le stress en général sont la deuxième cause des arrêts maladie en France en 2022, d’après le baromètre annuel Absentéisme de Malakoff Humanis[3], et les femmes sont davantage arrêtées que les hommes (48% contre 27%).

L'accompagnement naturopathique offre ainsi différentes techniques pour aider à mieux gérer le stress, l’équilibre émotionnel et une philosophie de vie plus optimiste au quotidien : carnet de bord émotionnel, visualisation, ancrage, relaxation, respiration profonde, méditation, exercices de pleine conscience ou encore luminothérapie. En identifiant les sources de stress et en proposant des conseils personnalisés, les naturopathes aident les femmes à cultiver des stratégies de gestion du stress adaptées à leur mode de vie.

La naturopathie peut également proposer l’usage de compléments alimentaires, comme les plantes adaptogènes et les fleurs de Bach, pour mieux accompagner l’équilibre émotionnel tout au long du cycle.

4. Les hormones, un équilibre subtil et essentiel :

L’hygiène de vie au quotidien, par une meilleure alimentation, la pratique régulière d’une activité physique, l’équilibre émotionnel et un meilleur sommeil, est le socle de base pour un fonctionnement hormonal normal et naturel. Néanmoins, l’usage de plantes médicinales ou d’autres compléments alimentaires peut aussi faire partie des outils à la disposition du ou de la naturopathe pour favoriser un équilibre hormonal et un cycle menstruel plus serein.

Ainsi, les accompagnements naturopathiques offrent une approche complète du bien-être et de l’hygiène de vie des femmes, mettant l'accent sur l'équilibre, la prévention et la promotion de la vitalité au quotidien. En adoptant une alimentation équilibrée, en soutenant l'équilibre émotionnel et hormonal, en favorisant une activité physique régulière et en encourageant l’écoute et le respect du fonctionnement naturel de leurs corps, les femmes peuvent renforcer leur bien-être global. La naturopathie fournit des outils précieux pour accompagner les femmes à prendre en mains leur capital bien-être et santé de manière naturelle et globale, contribuant ainsi à une vie épanouie et harmonieuse.

Tribune de Jérôme Poiraud, Naturopathe et formateur à L’Arbre Rouge école professionnelle de naturopathie

Bio Jérôme Poiraud, Naturopathe et formateur à L’Arbre Rouge école professionnelle de naturopathie

Jérôme Poiraud est naturopathe depuis plus de 10 ans à Francheville dans le Rhône. Président de l’OMNES (Organisation de la Médecine Naturelle et de l’Éducation Sanitaire), principale organisation professionnelle de naturopathes en France, il est aussi formateur à L’Arbre Rouge, école de Naturopathie à Lyon, et en entreprise. Ses domaines d’expertise sont principalement l’accompagnement du cycle féminin et des déséquilibres associés, la gestion du stress et l’équilibre psycho-émotionnel avec, entre autre, le Psychogestionnel.

