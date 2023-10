Albi - Salon du Mariage d'Albi

Organiser un mariage, une cérémonie, une réception, un baptême ou même un événement familial nécessite du temps et une préparation sans faille. Pour vous accompagner dans vos projets, le salon du mariage ouvre ses portes pour la 4eme édition au Parc des Expositions d’Albi le Samedi 11 & le Dimanche 12 Novembre 2023.



L’objectif est de réunir des professionnels locaux dont le cœur de métier est le mariage. C’est l’opportunité pour vous d’échanger avec des spécialistes qui pourront vous aider à satisfaire toutes vos envies, surprendre vos invités et rendre votre mariage inoubliable.



De l'expert en habillement, esthétique, décoration, animation, gastronomie, promotion de lieux d’exception… ce salon est un lieu unique et incontournable pour répondre à toutes vos questions et découvrir les nouvelles tendances. Plus de 60 exposants vous attendent.