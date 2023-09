Béziers - Grève Centre Hospitalier de Béziers 28 septembre - communiqué CGT

28 septembre 20223 - Grève maison de retraite la Pinède (Hôpital de Béziers)

L’union locale CGT de Béziers se félicite de la mobilisation du 28 septembre à la maison de retraite de la Pinède.

C’est bien parce-que la situation n’est plus acceptable que Les syndicats CGT, CFDT et CNI ont appelé les personnels de la maison de retraite à la grève pour dénoncer le manque de personnel et demander l’embauche de 4 personnes de façon à assurer correctement la prise en charge des 92 résidents sur le secteur ouvert et les 25 résidents sur le secteur fermé. Ils sont trop souvent 4 aides-soignants pour les 92 résidents !

En raison du service minimum les services n’ont pas été impactés mais pour autant depuis le dépôt de ce préavis de grève, la Direction de l’hôpital via l’encadrement a mis la pression aux salariés en leur indiquant qu’ils devaient respecter leur devoir de réserve et donc de ne pas parler à la presse de ce qu’elles et ils vivaient. Le droit de grève et la liberté de la presse sont des libertés fondamentales faut-il le rappeler. Ces pressions doivent cesser !

A la demande des syndicats, la Direction a reçu un représentant CGT et CFDT, pour autant cette dernière n’a pas voulu recevoir le responsable de l’union locale CGT. C’est très regrettable

Quant au secrétaire du syndicat FO, il ferait mieux de travailler à la construction de l’unité syndicale pour défendre les intérêts des salariés plutôt que de condamner les mouvements de grève par voie de presse. Pourquoi dénigrer les autres élus du CSE et tordre le cou à la vérité en prétendant que les problématiques causes du mouvement n’auraient pas été abordées dans les réunions d’instance alors qu’elles ont fait l’objet d’un débat au CSE du 21 septembre ?

Peut-être faudrait-il qu’il clarifie sa position : élu de la majorité Ménard ou syndicaliste au service des salarié-e-s? L’outrance et la provocation dont sont coutumiers certains élus de la majorité à Béziers ne doivent pas s’inviter dans les relations entre syndicats. La CGT va continuer à travailler à l’unité syndicale dans le but d’améliorer les conditions de travail et la reconquête de services publics répondant aux besoins de la population.

Prochaine journée de grève et de manifestation vendredi 13….

Julien RADER

Secrétaire Général

UL CGT Béziers