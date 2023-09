France - Les Rendez-Vous Effervescents de Limoux

Du 23 au 28 octobre 2023, une trentaine de belles adresses toulousaines, caves à manger, bars à vin, bistrots et restaurants de chefs, mettront les petits plats dans les grands pour accueillir les Vins de Limoux à l’occasion de la troisième édition d’un événement devenu un rituel automnal attendu. Au programme, des dégustations vigneronnes, des cartes éphémères et de grands moments de partage.

Un programme éclectique :

À la façon d’un festival, cette nouvelle édition combinera comme à l’accoutumée différents formats : des ateliers de dégustation et des masterclass en collaboration avec les vignerons, d’excitantes cartes éphémères avec les derniers coups de cœur du patron mais aussi des « horizontales » (plusieurs cuvées d’un même millésime) et des « verticales » (une même cuvée sur plusieurs millésimes) qui plairont aux amateurs, de joyeux gueuletons pour tous et des dîners gastronomiques co-conçus par de grands chefs et leurs sommeliers