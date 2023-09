Tarn - Octobre Rose - Journée de Prévention à la Clinique Claude Bernard Albi

A Albi, le 29 septembre 2023



Une journée Spéciale Octobre Rose pour la Prévention du Cancer du Sein et de l’Utérus dans le Tarn.

La Clinique Claude Bernard Albi organise le 10 octobre prochain une journée dédiée à la prévention à l’occasion d’Octobre Rose.

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation annuelle "Octobre Rose", La Clinique Claude Bernard est fière d'annoncer une journée spéciale dédiée à la prévention du cancer du sein et de l'utérus. Cette journée vise à rassembler la communauté du Tarn pour sensibiliser et éduquer sur l'importance de la prévention de ces cancers dévastateurs.

Date : Le 10 Octobre 2023 Lieu : Clinique Claude Bernard, 1 Rue du Père Colombier, 81000 Albi

L'événement sera marqué par la présence de deux partenaires, La ligue contre le Cancer et le Centre Régional de Coordination des Cancers Occitanie engagées dans la lutte contre le cancer du sein et de l'utérus. Ces organisations joueront un rôle essentiel en fournissant des informations cruciales, des ressources et un soutien aux usagers, patients et à la population du Tarn.

Les points forts de cette journée spéciale incluent :

 Des séances d'information interactives : Les représentants des associations seront disponibles pour discuter avec les visiteurs, répondre à leurs questions et fournir des informations précieuses sur la prévention, la détection précoce et le traitement du cancer du sein et de l'utérus.

 Ateliers de sensibilisation : Des ateliers pratiques seront organisés pour enseigner des techniques d'auto-examen du sein et fournir des informations sur les facteurs de risque liés à ces cancers.

 Un repas Rose : Notre cafétéria et notre Chef Cuisinier proposera un repas spécial pour cette journée aux couleurs de l’espoir et la sensibilisation.

Nous invitons chaleureusement les médias locaux à participer à cette journée spéciale afin de diffuser l'information cruciale sur la prévention du cancer du sein et de l'utérus dans notre communauté. Votre soutien joue un rôle essentiel dans la sensibilisation de nos concitoyens à cette cause vitale.

Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la lutte contre le cancer du sein et de l'utérus. Rejoignez-nous pour cette journée spéciale et aidez-nous à sensibiliser, prévenir et soutenir ceux qui en ont besoin.

Informations pratiques

Journée de Prévention Octobre Rose – Mardi 10 Octobre 2023 à partir de 9h00

Hall Central de la Clinique Claude Bernard Albi

Contacts Presse :

Marie Lucchesi

0649009409

Marie.lucchesi@elsan.care

A propos d’ELSAN ELSAN, leader de l’hospitalisation privée en France, est présent sur l’ensemble des métiers de l’hospitalisation et dans toutes les régions de l’Hexagone pour offrir à chacun et partout des soins de qualité, innovants et humains. ELSAN compte 28 000 collaborateurs et 7 500 médecins libéraux qui exercent au sein des 140 établissements du groupe. Ils prennent en charge plus de 4,2 millions de patients par an. 2 Français sur 3 résident à moins de 50 km d’un établissement ELSAN. Agir et innover pour la santé de tous au coeur des territoires est notre raison d’être. www.elsan.care.