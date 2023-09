Lozère - Rencontre et enquête auprès des habitant·e·s de Saint-Alban-sur-Limagnole

Rencontre et enquête auprès des habitant·e·s de Saint-Alban-sur-Limagnole



Paroles Pétillantes Presque Perceptibles Partout

Théâtre de la Remise

Jeudi 12 octobre

19h30

Scénovision de Saint-Alban-sur-Limagnole

+ d’infos au 04 66 65 75 75

Après avoir exploré « l’état sauvage » du Causse Méjean avec les chevaux de Przewalski et la ligne ferroviaire paysagère du Cévenol à partir de la gare de Langogne, ce troisième opus de la collection théâtrale P.P.P.P.P. s’intéresse à la question de l’hospitalité.

Au coeur de Saint-Alban-sur-Limagnole, le projet est d’ouvrir un espace laboratoire éphémère ouvert à toutes et tous pour y recueillir des images, des récits d’expériences, des histoires enfouies, des paroles brutes autour du « prendre soin » et de nos singularités.

Une traversée que nous souhaitons joyeuse, surprenante, émancipatrice, créative…

Pour lancer cette aventure qui prendra des chemins à tracer ensemble, rejoignez-nous…