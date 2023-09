France - Immobilier : Imbroglio Gouvernemental sur les passoires thermiques

Alors que le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a ouvert la voie à une révision du calendrier d'interdiction à la location des logements F et G, avant de rétropédaler, le désaccord avec le président de la République ajoute une couche d'incertitude pour les propriétaires et investisseurs. Face à ces incertitudes, Invest-Preneur, leader dans la formation à l'investissement immobilier, conseille aux propriétaires de se lancer dans le Diagnostic de performance énergétique (DPE) et la rénovation énergétique. Emilie Malengo et Julien Malengo, un couple d’experts en investissement immobilier, nous éclairent sur les implications de ces changements pour les propriétaires. Ils disposent de nombreux cas clients dans toutes les régions de France grâce à leur école qui accompagne de nombreux investisseurs immobiliers.

L'avenir des passoires thermiques

La question de l'interdiction de la vente des passoires thermiques est sur toutes les lèvres. Alors que le président Macron avait exprimé sa volonté de "mettre des contraintes à certains propriétaires qui ont des logements qui ne sont plus du tout en état, où il y a énormément de gaspillage énergétique", le Gouvernement semble prendre une direction différente. "Même si le ministère du Logement a démenti cette mesure vendredi 22 septembre, il est clair que des actions sont en cours pour accélérer la rénovation énergétique," déclare Emilie Malengo. "Il est crucial pour les propriétaires de comprendre ces changements et de prendre des mesures proactives pour éviter de se retrouver pris au piège."

Invest-Preneur, leader dans la formation à l'investissement immobilier, se positionne à l'avant-garde des opportunités offertes par la rénovation énergétique. "Grâce à notre programme d’accompagnement innovant, nous guidons les investisseurs à travers les complexités du marché actuel, les préparant à saisir les avantages de la transition écologique," ajoute Julien Malengo.

Comprendre le DPE en 2023

"Le DPE a subi des changements majeurs, notamment avec l'extension progressive de l'interdiction de location aux biens mal notés. Il est plus important que jamais de comprendre comment lire et interpréter ces diagnostics," souligne Emilie Malengo. "Avec l'entrée en vigueur de la loi Climat et Résilience de 2021, le DPE est devenu un outil réglementaire incontournable pour les transactions immobilières. Les propriétaires doivent être conscients que les logements classés G seront tous interdits à la location d'ici 2025, suivis des logements F en 2028 et E en 2034."

Conseils pour la rénovation énergétique

"La rénovation énergétique est devenue un élément incontournable de l'investissement immobilier," affirme Julien Malengo. "Plus de 500 000 logements vont être interdits à la location d’ici à 2035, sans travaux de rénovation énergétique. Les investisseurs doivent s'adapter et voir cela comme une opportunité. Les biens rénovés énergétiquement offrent une meilleure rentabilité et répondent aux attentes des locataires d'aujourd'hui."

Dépasser ses appréhensions et investir sereinement

"Le programme 'Liberté Financière 4.0' est conçu pour aider les investisseurs à surmonter leurs craintes," affirme Emilie Malengo. "Investir est un acte réfléchi. Avec le bon accompagnement et les bonnes informations, chaque investisseur peut réussir. L’investissement dans l’ancien représente une opportunité pour tout un chacun qui souhaite se lancer et participer en même temps à la rénovation et modernisation du parc locatif français."

