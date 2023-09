Foix - Le SDE 09 et la DGFIP renforcent leur partenariat

Jean-Paul FERRÉ, Président du SDE 09, a signé avec Paul CHATAIL, Directeur départemental des finances publiques, et Philippe CROUZIL, Responsable du service de gestion comptable de Foix, une convention partenariale, c’est-à-dire des engagements réciproques visant à accroître l’efficacité des circuits comptables et financiers et le service rendu aux usagers, et à renforcer la coopération de leurs services.

La direction départementale des Finances publiques de l’Ariège souhaite approfondir le pacte de confiance qui lie ses comptables et les collectivités territoriales ou leurs établissements publics en leur offrant sa capacité à mobiliser la comptabilité comme outil utile au gestionnaire.

Elle souhaite renforcer et moderniser son partenariat avec les décideurs publics locaux qui veulent s’investir dans l’amélioration de la qualité de leur gestion financière en s'engageant contractuellement à leurs côtés sur des objectifs opérationnels, via des conventions de partenariat.

Dans ce cadre, le SDE 09 pourra bénéficier d’une réponse adaptée à ses besoins spécifiques, puisque le partenariat décline une offre personnalisée de service, d’actions et de conseil.

Cet accord concrétise les excellentes relations de confiance nouées depuis plusieurs années entre les services du SDE 09 et le service de gestion comptable de Foix, et permet désormais à celui-ci d’adapter certains contrôles sur les dépenses et les recettes du syndicat, compte tenu de la bonne qualité du processus comptable et des opérations de contrôle interne de la collectivité.Il en résulte notamment une plus grande fluidité dans le traitement des opérations comptables, des gains de temps de part et d’autre, une plus grande réactivité dans le traitement des demandes des usagers et dans la mise en paiement des factures pour les fournisseurs.

Une démarche « gagnant-gagnant », qui illustre l’efficacité et la modernité de l’organisation de la chaîne financière et sa capacité à s’adapter aux enjeux.Le choix des actions à mener dans le cadre de cette convention a été fait d’un commun accord, en fonction des besoins et des priorités exposés par chacun des partenaires et un suivi personnalisé de la réalisation de ces actions est mis en place dans le temps afin d’en mesurer l’avancement et les résultats.