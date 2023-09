Castelnau-le-Lez - Réunion publique de l'association Ensemble pour Castelnau - lundi 2 octobre à 18h30

L’association Ensemble pour Castelnau , AEPC, s’est constituée à l’initiative de castelnauviennes et des castelnauviens rassemblé.es autour du groupe de 8 élu.es au Conseil municipal.

leur liste avait recueilli près de 48% des voix au second tour des élections municipales de 2020.

L’association souhaite insuffler, à Castelnau-Le-Lez, un renouveau politique.

Elle réunit des femmes et des hommes attaché.es au bien vivre ensemble pour tous et toutes et à la transparence de la vie publique.

Face à l’urgence à opérer des changements à Castelnau : crèches et écoles, mobilités, équipements publics, sécurité, préservation de l’eau et des terres agricoles… , elle considère comme essentiel de mettre en pratique une véritable démocratie directe et participative.

Elle a pour ambition :

d’informer la population sur les projets concernant la commune,

de mener des actions de sensibilisation,

de soutenir et faire des propositions en faveur de l’écologie, de la solidarité, de la justice sociale et de promouvoir la démocratie participative locale,

d’apporter un soutien matériel, sous toute forme qui semblera utile à ses membres, au collectif municipal dénommé « Ensemble pour Castelnau » issu du rassemblement de gauche et écologiste au second tour des municipales de 2020.

Afin que chacun puisse contribuer à préparer le changement à Castelnau, AEPC invite à une :

Réunion publique ouverte à tou.tes - Lundi 2 octobre à 18h30

Salle Lagoya du KIASMA - 1 rue de la Crouzette à Castelnau-le-Lez

-