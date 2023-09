Toulouse - Coupe du Monde de Rugby France 2023 à Toulouse: TotalEnergies offre la recharge électrique

Paris, le 27 septembre 2023 – La Coupe du Monde de Rugby 2023 se déroule en France du 8 septembre au 28 octobre. A cette occasion, TotalEnergies, en qualité de sponsor officiel de l’événement, accompagne les automobilistes dans leur mobilité durable en leur offrant la recharge électrique dans 15 stations situées à proximité des stades hôtes les jours de match.

Cette opération, qui a démarré le 8 septembre, concerne au total 15 stations-services, équipées en tout de 107 points de charge haute puissance, situées à proximité des stades hôtes dans les 9 villes accueillant la compétition : Saint-Denis, Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, Bordeaux, Saint-Etienne, Nantes et Nice.

Ainsi, les jours de match, les clients pourront se rendre dans la station la plus proche du stade (cf liste ci-dessous) entre 8h et 21h et seront accueillis par les équipes pour recharger gratuitement leur véhicule.