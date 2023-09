Castelsarrasin - Sécheresse 2022 : « une décision difficilement compréhensible »

L'année 2022 a marqué un record de sécheresse dans notre département, et de nombreuses personnes ont dû attendre une année entière dans l'espoir de recevoir une indemnisation pour les dommages subis sur leurs bâtiments.

Malheureusement, seules six communes de notre département ont été officiellement reconnues en état de catastrophe naturelle. Cette décision est difficilement compréhensible pour les 81 autres communes, étant donné l'ampleur des dégâts causés par cet événement, une réalité qui semble échapper aux fonctionnaires basés à Paris.

Lors de mes rencontres avec les Maires et les élus municipaux dans le cadre de ma tournée des mairies, il est clair que ce sujet les préoccupe grandement car ils sont fréquemment interrogés par leurs administrés.

Notre pays doit désormais affronter des phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes, et il est impératif que les procédures et les critères guidant les décisions s'adaptent à ces changements. Dans ce contexte, j’ai posé une question écrite au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires pour lui demander de réévaluer le nombre de communes en état de catastrophe naturelle.

J’ai également adressé un courrier aux maires, et je m’engage à utiliser tous les outils possibles pour demander que cette décision soit revue par les administrations compétentes.