Hérault - La Maison Le Breton est désormais certifiée B Corp

La Maison Le Breton est désormais certifiée B Corp

Depuis 2008, Bruno Le Breton s’est engagé avec son épouse dans la création de vins et de domaines à la pointe de l’engagement dans la transition agro-écologique.

Arrivé en 1995 comme œnologue maitre de chai au Domaine de la Jasse à Combaillaux aux portes de Montpellier, Bruno Le Breton fait l’acquisition en 2008 des domaines de La Jasse et Montlobre et de l’entreprise de production et de négoce. Maison Le Breton exploite 220 Hectares de terres et garrigues dont 50 de vignobles.

De la responsabilité sociétale à la société à mission

Maison Le Breton est précurseur dans l’engagement sociétal. Première exploitation du Département de l’Hérault certifié HVE en 2013, première exploitation familiale labellisé par l’AFNOR sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) selon l’ISO 26000 (niveau 4 “exemplaire” à ce jour) et B Corp depuis février 2023. L’entreprise a choisi de construire son engagement sociétal en impliquant ses salariés, ses clients, ses fournisseurs et l’ensemble de ses parties prenantes dans sa démarche : « l’engagement de nos parties prenantes était notre premier objectif RSE. En 2018, nous sommes allés plus loin et avons formalisé un Comité des Parties Prenantes qui se réuni depuis tous les ans. Sur la base de leurs attentes, nous avons mené une réflexion collective sur le plan d’actions à mettre en œuvre et les indicateurs de performance à suivre. Par exemple, nous supprimons la capsule de nos bouteilles, idée qui est sortie de ce comité » explique Bruno Le Breton.

De la RSE à la Société à Mission, il n’y avait qu’un pas, franchi en 2021 suite à la promulgation de la loi PACTE. Maison Le Breton devient la première entreprise viti-vinicole exploitant familiale à devenir société à mission en France. Elle a alors inscrit sa raison d’être dans ses statuts : « Nous créons le « grand cru de tous les jours » et nous façonnons nos paysages autant avec ceux qui côtoient nos vignes que ceux qui partagent nos vins ».

Maison Le Breton s’engage à mettre tout en œuvre pour que ses vins offrent autant de moments de plaisir et partage mémorables que d’opportunités à contribuer activement aux enjeux sociaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain. « Notre mission est de porter le rapport Qualité/Prix de notre offre vers un rapport QualitéS/Prix et de valoriser le Bon (qualités de goût de nos vins), le Bien (qualités sociales et environnementales de notre travail) et le Beau (qualité émotionnelle de nos espaces) en coconstruction avec nos parties prenantes ».

2023 : BLB Vignobles devient Maison Le Breton, entreprise familiale certifiée B Corp

L’étape suivante de ce parcours a été de rejoindre la certification Internationale la plus exigeante : BCorp. « Au terme d’un audit rigoureux et 3 années de travaux nous rejoignons en 2023 la communauté mondiale des entreprises certifiées B Corp qui s’engagent sur des normes sociales et environnementales élevées, et mènent un mouvement global en faveur d’une économie plus inclusive, équitable et régénératrice », précise Morgane Le Breton, en charge du Marketing et de la Communication de Maison Le Breton.

Avec B Corp, Maison Le Breton renforce encore l’implication de toutes les parties prenantes de son activité de façon très concrète, explique Morgane Le Breton, citant quelques exemples : « Notre engagement RSE nous a permis d’intégrer dans notre stratégie les attentes de nos parties prenantes, à adapter nos pratiques et mesurer la robustesse de notre entreprise. B Corp va plus loin et nous oblige à confronter nos impacts aux enjeux de la société et prouver notre utilité à nos parties prenantes.

Vis à vis de nos collaborateurs, pour renforcer leur implication dans ces attentes, nous avons mis en place un plan d’intéressement au résultat dont le montant distribué est abondé ou diminué selon 12 critères RSE décidés en commun. Nous réfléchissons aupartage de toutes les valeurs ajoutées de l’entreprise pour le bénéfice de nos collaborateurs, mais aussi des autres parties prenantes impliquées.

Faire de bons vins accessibles reste notre préoccupation quotidienne, nous avons par exemple mis en place un Comité de Dégustation qui se réunit trois fois par ans pour confronter à l’aveugle nos vins avec d’autres cuvées. »

Enfin, en 2023, l’entreprise affirme son identité familiale et devient Maison Le Breton, avec l’intégration des enfants Morgane, Solenn et Maël au capital de l’entreprise.

Les chiffres clés

Maison Le Breton :

- 13 salariés permanents

- 50 ha de vignes exploités pour partie en propriété et pour partie en fermage

- 220 ha de surface totale

- Près de 1 million de bouteilles vendues dont 95% à l’export

- Plus de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires

- 100% des salariés estiment que la RSE donne du sens à leur travail et contribue aux grands enjeux qui dépassent le cadre de l’entreprise

- 100% des salariés sont optimistes sur l’avenir du groupe

Liste des B Corp : https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp

- 276 B Corp en France

- 6098 B Corp dans le monde

https://www.maison-le-breton.com