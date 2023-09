Toulouse - Toulouse // Sortie officielle de Danghost, jeu vidéo réalisé par le studio de deux anciens de l'ESMA

Danghost, premier jeu vidéo créé par le studio toulousain Umeshu Lovers, sort officiellement ce mercredi 27 septembre. Derrière ce projet singulier, se cachent deux anciens de l’école ESMA, Arnaud Mollé et Sylvain Sarrailh. Présentation de ce pari fou.

Le pari du studio Umeshu Lovers

Depuis l’obtention de leur diplôme, Arnaud et Sylvain ont fait du chemin. L’un game designer, l’autre directeur artistique et tous deux ont l’envie de créer un studio : Umeshu Lovers nait en 2018.

Le pari du studio toulousain est de prouver sa capacité à réaliser une production de A à Z. En effet, le studio faisait jusque-là beaucoup de sous-traitance - aussi bien en préprod artistique et design, que pour la conception de jeux vidéo - et comptait parmi ses clients des licences tel que Disney, Nintendo, Louis Vuitton, Illumination MacGuff, Riot Games, Ubisoft, Netflix Animation ou encore Epic Games.

Arnaud Mollé et Sylvain Sarrailh décident de se jeter dans le grand bain, en créant en moins d’un an leur tout premier jeu vidéo. Entièrement fait maison, Danghost s’inspire de l’univers des studios Ghibli, et promet un retour à l’enfance dans un décor aux influences multiples - tantôt japonaises, françaises, américaines ou encore sud-américaines. “Produire un puzzle game est un pari risqué, précise Arnaud Mollé. C’est un jeu de niche !”. Et pourtant, le jeu a déjà attiré de nombreux adeptes à l’occasion des manifestations dédiées à l’univers du jeu vidéo auquel le studio a participé.

Danghost

Dans ce puzzle-game coloré et explosif, qui propose un mode solo et un mode multi-joueurs, le joueur incarne Tatana, une apprentie-exorciste qui se voit confier la mission de chasser une armée de petits fantômes trublions qui sèment la pagaille sur son île, les Danghosts. Inspiré des jeux de combats, le joueur doit réaliser une multitude de combos, de coups spéciaux et de sorts pour combattre ses ennemis.

“Je suis très très fier de l’équipe, on a fait un travail incroyable en peu de temps, et le jeu est ultra-quali, je suis très content !” confie Arnaud à propos du jeu.

TESTEZ LE JEU => ICI

L’ESMA, l’école du jeu vidéo

L’ESMA, École Supérieure des Métiers Artistique forme en 4 ans des étudiants aux métiers du jeu vidéo. Cette formation a pour objectif de former des artistes, designers et techniciens, susceptibles d’occuper à terme des postes à responsabilités dans un studio de développement ou chez un éditeur. En plus de leur permettre de créer un jeu en fin de cursus et dans les mêmes conditions qu’un véritable studio, l’école adapte sa formation d’une année sur l’autre afin d’être aussi réactive que le secteur du jeu vidéo l’exige.

Présente à Montpellier, Toulouse et Rennes, l’ESMA jeu vidéo propose des enseignements en adéquation avec le milieu professionnel, afin de faciliter l’insertion et la réussite de ses étudiants.