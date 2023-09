Occitanie - URPS Infirmiers d'occitanie : Jean-françois Bouscarain élu président

URPS INFIRMIERS D’OCCITANIE : JEAN-FRANÇOIS BOUSCARAIN ÉLU PRÉSIDENT PAR SES PAIRS

« DE NOMBREUX DÉFIS SONT À RELEVER »

URPS INFIRMIERS D’OCCITANIE : JEAN-FRANÇOIS BOUSCARAIN ÉLU PRÉSIDENT PAR SES PAIRS

« DE NOMBREUX DÉFIS SONT À RELEVER »

Élection

L'Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Infirmiers Libéraux d’Occitanie se félicite de l’élection de Mr. JeanFrançois BOUSCARAIN, 48 ans, plébiscité ce 14 septembre à la tête de l’URPS Infirmiers d’Occitanie par une large majorité des élus de l’Union du territoire, qui tous, auront formulé le vœu que son savoirfaire et son expérience en tant que Président d’URPS (il a occupé ce poste pendant 10 ans, à l’occasion de deux précédents mandats : 2015- 2021) soient mis à profit pour relever les défis auxquels la profession est confrontée.



« Un engagement renouvelé au service d’un métier riche de sens, porteur des valeurs des 14 000 Pprofessionnels de la région »

Challenge.

« Crise à l’hôpital public, encombrement des urgences, prise en charge des soins non programmés, maintien prolongé à domicile des patients âgés… De nombreux sujets de société et de santé publique méritent que la profession soit pleinement mobilisée. Ces questions seront inscrites en filigrane de mes trois prochaines années à la tête de notre Union. Elles répondent par ailleurs pleinement dans la mission qui est confiées aux URPS : faire remonter les solutions depuis les territoires pour permettre d’apporter à la population les justes réponses à ses besoins en matière de santé», indique Jean-François BOUSCARAIN, précisant pouvoir compter pour cela sur l’aide de toute une équipe et notamment de Madame Pascale CAZANEUVE, infirmière libérale installée à Toulouse (vice-présidente de l’URPS) ainsi que de Mme Janis FRANCAZAL, figure du monde libéral de l’ex région Midi-Pyrénées et Secrétaire Général de l’URPS.

Compétences

L’une des missions essentielles de l’URPS Infirmiers d’Occitanie consiste aussi à accompagner les professionnels de la région dans le nécessaire montée en compétences qu’exige la qualité des soins. Cela implique aussi d’apprivoiser les nouveaux schémas de la « e-santé » : échanges de données patients, confidentialité, RGPD, téléconsultation… Raison pour laquelle un grand forum régional infirmier dédié à ces questions sera organisé le 7 novembre prochain à Carcassonne en présence d’institutions elles aussi engagées sur ces questions (dont l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie) et d’un expert de renom : le Dr. Jacques Lucas, qui fut trois ans durant et en pleine crise Covid, le Président de l’Agence du numérique en santé (ANS).



L’URPS. Interlocutrice privilégiée de l'Agence Régionale de Santé, l'Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Infirmiers Libéraux d’Occitanie, représente l’ensemble des infirmiers exerçant à titre libéral au sein de leur région. Ses missions sont définies par l'article R4031-2 du Code de la Santé Publique. Elle contribue à l’organisation de l’offre de santé régionale et participe notamment à l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins ainsi qu'à l'organisation de l'exercice professionnel. urpsinfirmiers-occitanie.fr

Illustration