Lot - Vacances de la Toussaint : visite du Gouffre de Padirac

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT APPROCHENT !

Le Gouffre de Padirac : une aventure légendaire et fascinante à vivre en famille

Les vacances de la Toussaint commencent le 21 octobre. Une occasion idéale pour partir à la découverte du Gouffre de Padirac avant sa fermeture le 5 novembre. Lieu unique en son genre révélé au grand public grâce à l’explorateur Edouard-Alfred Martel en 1889, cette immense cavité naturelle située en vallée de la Dordogne (Lot) émerveille des millions de visiteurs depuis plus de 130 ans. Longtemps surnommée le « Trou du Diable », elle est d’ailleurs à l’origine de légendes fascinantes. Point d’entrée d’un monde souterrain insoupçonné et de mystères millénaires, le Gouffre de Padirac invite petits et grands à vivre une aventure inoubliable !

Un voyage unique au centre de la Terre

Le Gouffre de Padirac est l'entrée monumentale d’un voyage à 103 mètres de profondeur, située dans le Lot, en Vallée de la Dordogne.

La descente vertigineuse au cœur de ce gouffre luxuriant, en escaliers ou en ascenseurs, mène les visiteurs vers des galeries naturellement sculptées au sein desquelles s’écoule une rivière.

Les visiteurs embarquent alors en compagnie d’un guide-batelier, et naviguent jusqu’à la « Grande Pendeloque », stalactite géante de 60 mètres de long suspendue au-dessus du « Lac de la Pluie ». La découverte se poursuit jusqu'au Grand Dôme dont la voûte grandiose s'élève jusqu'à 94 mètres de haut.

On peut admirer au fil du parcours des eaux turquoise, ainsi que d'innombrables concrétions et des cascades de calcite.

Une véritable aventure pour petits et grands, qui deviendra un souvenir familial inoubliable !

Des supports ludiques pour les familles :

Pour accompagner les petits explorateurs dans la découverte du Gouffre de Padirac, ses équipes ont développé des supports variés pour tous les âges :

Un audioguide à destination des enfants : les jeunes aventuriers peuvent découvrir le Gouffre de Padirac grâce à ce support ludique et pédagogique. Ils suivront les voix des petits Edouard et Babeth, ainsi que celle de Lize la chauve-souris, les adorables personnages du Gouffre de Padirac qui les accompagneront tout au long de leur visite.

Des jeux et des lectures pour apprendre et s’amuser ensemble : chaque saison, le Gouffre de Padirac développe produits originaux pour petits et grands. Les familles retrouveront notamment à la Boutique-Librairie des jeux de cartes imaginés avec les Editions Minus, une gamme pédagogique à colorier développée avec QuiQueQuoi, ou encore les BD du Gouffre de Padirac.

Une vidéo L'Esprit Sorcier, disponible sur la chaîne Youtube du Gouffre réalisée avec le fameux Frédéric Courant, alias Fred de « Fred & Jamy », le duo de C’est pas sorcier !

Le Gouffre de Padirac : un lieu de légendes et de mystères

Bouche de l’Enfer, tanière du Malin ou de démons tourmenteurs, l’insondable Gouffre de Padirac renferme bien des mythes et des histoires. Parmi elles, la légende opposant Saint- Martin au Diable est encore dans tous les esprits.

Un jour, Saint-Martin déambulait sur le dos de sa mule, non pas pour admirer le paysage mais pour sauver les âmes éplorées des paysans. C’est ainsi qu’il tombe nez à nez avec le Diable, qui lui propose alors un marché : si Saint-Martin veut sauver les âmes de l’enfer, il devra parvenir à sauter par-dessus un obstacle. D’un coup de talon, Lucifer frappa le sol et creusa le Gouffre de Padirac : un abîme que Saint-Martin franchit sans mal d’un saut miraculeux. Fou de rage, le Diable libéra les âmes et plongea dans le Gouffre. On dit qu’il s’y cache encore…

Il faudra attendre la grande expédition d’Edouard-Alfred Martel en 1889 pour démontrer aux habitant de la région que le Gouffre n’a rien d’une œuvre diabolique et révéler au monde les merveilles de cette curiosité géologique incomparable.

A propos du Gouffre de Padirac :

Situé dans le département du Lot, au cœur de la Vallée de la Dordogne et à deux pas de Rocamadour, le Gouffre de Padirac est le premier site du patrimoine naturel souterrain en France.

Cette cavité naturelle de 33 mètres de diamètre et de 75 mètres de profondeur ouvre les portes d'un voyage souterrain pédestre et navigable de 2 km.

Découvert en 1889 par Edouard-Alfred Martel et ouvert au public il y a plus de 130 ans, le Gouffre de Padirac a émerveillé plus de 26 millions de visiteurs.

3ème site le plus visité d'Occitanie après le Pont du Gard et le Château et remparts de la cité de Carcassonne, le Gouffre de Padirac a accueilli en 2019 le chiffre record de 503 000 visiteurs.

Crédit photos : C.Curt SES de Padirac / C.Gerigk SES de Padirac