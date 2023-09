France - VINCI obligé de faire de la publicité pour essayer de justifier le contourne…ment.

Le collectif AutreCOM, qui demande la révision du projet de Contournement Ouest de Montpellier (COM) pour anticiper les besoins en mobilités sur le long terme, prévoit de se rassembler de lors du passage de M. Nunez, Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage du COM au Club de la Presse lundi à 11h.



Depuis quelques mois, VINCI s'offre une tournée publicitaire pour convaincre l’opinion publique que le COM est une infrastructure essentielle pour notre territoire. Pourquoi ? En regardant bien, on comprend bien à qui profiterait, au final, la réalisation d'un projet mal ficelé, écocide et dépassé. Qui pourrait croire que VINCI fasse de la publicité par souci de l'intérêt public ?



Le 8 juin dans un supplément de La Gazette de Montpellier, VINCI nous montre une immense zone boisée, verdoyante, photo prenant la moitié de la page. On s’attend donc à l’aménagement d’un parc de plusieurs hectares. Mais…c’est tout l’inverse ! Il s’agit de la réalisation d’une autoroute 2x3 voies à l’ouest de Montpellier : le COM (Contournement Ouest Montpellier). Pour le parc, on repassera. Ainsi en 2023 en France, pour convaincre la population d’accepter un projet autoroutier, VINCI doit montrer la photo d’une forêt et non pas le projet autoroutier en lui-même, occultant les ravages que ceci fera dans le paysage. Serait-ce pour verdir un projet qui sur certains tronçons fera 2x3 voies + 2x2 voies (dessertes locales) soit un total de 10 voies dont 2 bandes d’arrêt d’urgence ?!



Le 18 septembre, c’est le tour à la CCI Hérault, qui, en citant son président, a organisé une “réunion d’information sur un sujet important pour notre territoire : le COM avec Salvador NUNEZ, Directeur Opération de VINCI Autoroutes. La question de la mobilité est un sujet majeur pour nos entreprises, notamment lors de la création de nouvelles infrastructures. Avec le #COM nous sommes sur une nouvelle étape indispensable pour irriguer au mieux notre territoire. Un contournement indispensable, largement plébiscité par les dirigeants.”



Le 25 septembre, M. Nunez présente la mise en place des agents de liaison au club de la presse.

Sans parler de ses interviews aux radios et à la presse, toujours sans contradictoire.

Tel que présenté dans ces interventions, le projet semble être piloté par VINCI. La métropole de Montpellier a-t-elle seulement son mot à dire sur ce projet ou bien VINCI réalise-t-il tout de son côté, se charge des études, du financement, des sondages de population (biaisés par défaut), de la

communication et des travaux ?... Sans jamais montrer de plans d’ailleurs ! Les riverain.e.s, les commerces alentour, sont en droit d’avoir les plans du projet à l‘échelle 1/500ème et non pas la photo

d’une forêt ! Assez des projets où aucun plan ne sort et un beau jour les pelleteuses et tractopelles surgissent à la surprise générale.



Dans sa publicité, VINCI nous rappelle aussi que 83% des personnes interrogées lors du sondage biaisé commandé et payé par VINCI se déclarent favorables au projet.

Mais VINCI oublie de nous rappeler que 65% des sondé.e.s déclarent ne pas connaître le projet !

VINCI nous explique mener le projet « dans un objectif de réduction du trafic routier vers le centre urbain de Montpellier ». Or plus on construit de routes, plus celles-ci amènent de nouvelles voitures/camions qui ne passaient pas par-là auparavant : c’est ce qu’on appelle le trafic induit. On ne réduit pas le trafic routier vers le centre urbain de Montpellier en créant des autoroutes au coeur de secteurs en cours d’urbanisation massive, les urbanistes le savent bien ! Le COM va amener encore plus de trafic routier vers Montpellier mais aussi un surcroît important de poids lourds en transit : ceux ci emprounteront l’A709 pour rejoindre le COM.

L’A709 devait être un boulevard urbain dépourvu de poids lourds hors desserte locale : il redeviendra bel et bien comme avant, son doublement n’ayant servi strictement à rien. Et si le projet de gigantesque plateforme, dite “hôte”’ logistique, dans la zone de la Lauze Est de Saint-Jean-de-Védas se réalise, la situation sera explosive !



De plus, à la demande de notre collectif, des experts ont refait les comptes côté émissions de CO2 du projet, et le compte n’y est pas, et de très loin ! La lutte contre le changement climatique attendra.



Ce projet COM des années 1995 est dépassé car il a été pensé uniquement “voitures". Il oublie que la ligne 5 de tramway arrivant en 2025, de nombreuses personnes à l’ouest pourront se déplacer en tram plutôt qu’en voiture. De même, l’arrivée très prochaine de la gratuité des transports, des pistes cyclables, des bustrams, de la ZFE, vont reporter les automobilistes vers d’autres modes de transport plus respectueux de l’environnement : c’est ce qu’on appelle le report modal. On peut même penser à la réalisation d’un TER Montpellier - Gignac - Clermont-l’Hérault - Lodève pour les plus grandes distances. La voiture n’est pas le seul mode de transport pour décongestionner l’ouest, n’en déplaise à VINCI. Et des alternatives crédibles sont en cours de réalisation par la métropole. Renforçons donc la mise en place de ces alternatives avant de se lancer dans un projet autoroutier à plus de 300 M€ qui sera rapidement congestionné aux heures de pointe et amènera, à terme, à encore plus de trafic routier à Montpellier, avec un cumul insupportable de nuisances et pollution pour les populations riveraines de plus en plus nombreuses à l’ouest.



Notons que sur la liaison Juvignac - Saint-Jean-de-Védas, il y a de nombreux bouchons matin et soir aux heures de pointe. Le reste de la journée, c’est presque fluide ! Ce sont donc bien des trajets locaux domicile-travail. Sur cet axe, si on leur offrait de bonnes pistes cyclables et des transports collectifs, qui actuellement n’existent pas, certain.e.s pourraient se tourner justement vers le vélo, les transports en commun, plutôt que de prendre la voiture.

L’avenue de Toulouse a vu la plus forte augmentation de cyclistes sur toute la métropole : +54% ! Les habitant.e.s de l’ouest veulent venir sur Montpellier à vélo !

Pour rappel, Saint-Jean-de-Védas - Comédie, c’est 20 minutes en vélo.



VINCI autoroutes fait des autoroutes et il les fait bien. Mais sur ce secteur ouest de Montpellier, c’est à la métropole d’offrir des alternatives aux habitant.e.s plutôt qu’à VINCI qui ne pensera que voitures/camions en omettant toutes les autres formes de mobilité. Son objectif est de construire des autoroutes et non pas de penser la ville et les différentes mobilités.



Rappelons que le Conseil d’État a retoqué fin janvier le mode de financement monté en collaboration avec VINCI. Il est grand temps que ce projet soit repris en main localement pour devenir le boulevard urbain multimodal que nos élus nous avaient promis aux municipales.



https://autrecom.jimdosite.com/