France - Un nouveau rapport international sur les menaces engendrées par les espèces exotiques envahissantes

En 2019, le rapport d'évaluation mondiale de l'IPBES (Plateforme intergouvernemental sur la biodiversité et les services écosystèmes) a révélé que les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont l'un des cinq principaux facteurs directs de la perte de biodiversité́. En Occitanie, des outils et des actions ont été crées afin d’enrayer ce phénomène.

Des menaces économiques et écologiques

Le dernier rapport 2023 de l’IPBES sur les EEE met en exergue que :

Les EEE constituent une menace majeure pour la nature, les services écosystémiques et la qualité de vie. Elles dégradent la biodiversité locale. Au niveau mondial, les EEE et leurs impacts augmentent rapidement et devraient continuer à augmenter à l'avenir. En particulier, les EEE ont un rôle majeur dans 60% des extinctions de plantes et d’animaux dans le monde.

Les coûts annuels dépassent désormais les 423 milliards de dollars : ils ont quadruplé à chaque décennie depuis 1970.

Parmi ces espèces invasives, sont présentes en Occitanie : la Tortue de Floride, qui concurrence la Cistude d’Europe, naturellement présente sur le territoire ; le Moustique Tigre, porteur de maladies virales ou encore l’Ecrevisse de Louisiane, porteuse d’un champignon mortel pour notre Ecrevisse à pattes blanches. Ces espèces ne font pas que concurrencer les espèces indigènes mais dégradent l’environnement de façon générale en changeant les règles de fonctionnement.

Des solutions existent

De nombreux acteurs se mobilisent en Occitanie sur la thématique des invasions biologiques. Parmi eux, le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie (CEN Occitanie), porteur de la stratégie régionale relative aux EEE Faune d’Occitanie, œuvre à maximiser le partage et la coordination entre les gestionnaires d’espaces naturels et le grand public sur cette thématique.

Cela passe notamment par la sensibilisation au travers de réunions d’information et la création d’outils pour les gestionnaires, permettant de partager les connaissances disponibles à ce jour, ainsi que les retours d’expérience de gestion.

Le rapport de l’IPBES montre que prévenir les introductions et les dispersions des EEE sont les options les plus rentables puisque l’espèce invasive n’aurait pas encore le temps de s’installer sur son nouveau territoire. En effet, le document souligne que les impacts négatifs des EEE peuvent être évités et atténués par une gestion efficace et adaptée.

Le CEN Occitanie a également créé un outil de signalement destiné à tout le monde pour la veille de ces espèces sur notre territoire. Gestionnaires comme particuliers peuvent ainsi l’utiliser !

Une mobilisation collective en Occitanie

Des études ont montré que de nombreuses EEE sont introduites par le biais du commerce des nouveaux animaux de compagnie (NAC). Pour pallier cette menace, le CEN Occitanie a engagé un travail collaboratif de sensibilisation avec les animaleries, les parcs animaliers et les refuges en Occitanie. Son action porte autour de supports de communication divers, de stands d’informations, de questionnaires ou encore de guides de bonnes pratiques.

La prévention des invasions biologiques témoigne de l'engagement et de la coopération de plusieurs parties prenantes, d’une communication sur les risques liés aux EEE, ainsi que d’une application de la gestion spécifique au contexte local. Ces actions peuvent améliorer l'acceptabilité par le public ainsi que l'utilisation de nouveaux outils et de nouvelles technologies pour la gestion des invasions biologiques.

Pour en savoir plus sur les stratégies régionales relatives aux EEE animales et végétales, et les outils existants pour aider à la veille sur les EEE en Occitanie, rendez-vous sur : https://eee-occitanie.org/

