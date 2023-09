France - Les Français et leurs rêves d'argent

CONTEXTE

Disposer de suffisamment d’argent au point de ne plus être obligés de travailler, telle est l’un des désirs les plus partagés par les Françaises et les Français à l’heure où leur pouvoir d’achat est amputé par l’inflation et où l’âge de la retraite vient d’être repoussé de deux ans.

Toutefois, et comme le montrent clairement les résultats de l’enquête confiée à l’IFOP et FLASHS par le site Critiquejeu.info à l’occasion de la journée mondiale du rêve le 25 septembre, les envies de richesse varient considérablement en fonction de l’âge ou des revenus des personnes interrogées par l’institut. D’ailleurs, un nombre non négligeable de nos concitoyens, les plus âgés et le plus aisés notamment, préfèreraient si ce choix était possible être très intelligents plutôt que très riches.

Caressant l’espoir de s’affranchir des contingences matérielles, près d’un tiers des Françaises et des Français s’adonnent chaque mois à des jeux d’argent. Et s’ils devaient décrocher un pactole leur permettant de vivre la vie dont ils rêvent, celui-ci s’élèverait en moyenne à quelque 26 millions d’euros. Une nouvelle vie lors de laquelle ils pourraient prioritairement, ainsi qu’ils l’indiquent dans cette étude, soutenir financièrement leur famille et leurs amis, voyager ou encore acheter un bien immobilier. Des aspirations somme toute bien raisonnables, très éloignées d’un quotidien de luxe et de bling-bling.

La tendance à rêver d'être beau, riche et intelligent

Ne plus avoir à travailler pour 6 Français sur 10

62% des Français rêvent souvent ou parfois d'être suffisamment riches pour arrêter de travailler. Ce chiffre atteint 78% chez les moins de 35 ans, 59% après 35 ans et monte à 64% pour les femmes contre 60% pour les hommes ;

40% des Français souhaiteraient disposer d’une intelligence remarquable. C’est vrai pour 61% des moins de 35 ans ;

Le désir d’intelligence augmente avec le niveau de revenu : 39% pour ceux gagnant moins de 1 000 euros par mois contre 49% pour ceux gagnant plus de 3 000 euros ;

Être très beau ou très belle au point de séduire tous leurs potentiels partenaires sexuels tente un tiers (34%) des répondants. En l’espèce, cette éventualité attire bien plus les hommes (40%) que les femmes (28%).

Richesse ou intelligence : les Français partagés

S’ils devaient choisir une seule possibilité, près de la moitié (49%) des répondants privilégierait la richesse, tandis que 46% opteraient pour l'intelligence. Seulement 5% choisiraient la beauté ;

Les jeunes de 18-24 ans semblent favoriser la richesse (53%) comparativement à l'intelligence (39%). À l'inverse, chez les plus de 65 ans, 66% valorisent l'intelligence contre 33% la richesse.

Pactole rêvé et manières de dépenser

Le prix d'une vie de rêve ?

Pour 50% des sondés, moins d'1 million d'euros suffirait pour accéder à la vie dont ils rêvent. 33% des 18-24 ans disent qu’ils s’en contenteraient, tandis que 46% des plus de 65 ans estiment qu’une somme de 100 000 euros et moins leur serait suffisante ;

En matière de richesse, 67% des personnes gagnant moins de 900 euros par mois estiment qu’ils pourraient réaliser leurs rêves avec jusqu'à 1 million d'euros. Seuls 31% des Français gagnant plus de 2 500 euros mensuels sont de cet avis ;

La somme moyenne fixée pour mener une vie de rêve est de 26 millions d'euros. Parmi les catégories les plus modestes, ce montant s’élève à 45 millions, contre 17,6 millions pour les catégories aisées.

Famille, voyages, immobilier

En cas de gros gain, 65% des personnes interrogées garderaient le secret ;

84% utiliseraient une partie pour aider leur famille et leurs amis ;

83% s’offriraient des voyages et 80% investiraient dans l'immobilier ;

Si l'opportunité se présentait, 56% des actifs arrêteraient de travailler. Une proportion qui monte à 70% pour les 50-64 ans et 63% pour les hommes contre 48% pour les femmes.

Jeux d’argent

Au tirage et au grattage

39% des Français jouent au moins une fois par mois à des jeux d'argent ;

30% tentent chaque mois leur chance à des jeux de tirage (Loto, EuroMillions…) et 22% à des jeux de grattage (Cash, Bingo…)

Les paris sportifs (8%), hippiques (7%) ou encore les jeux de casino (4%) se situent loin derrière ;

35% des hommes jouent au moins une fois par mois. C’est le cas de 26% des femmes ;

44% des personnes avec des revenus compris entre 900 et 1 300 euros jouent mensuellement, contre 33% des plus aisés.

Étude réalisée par l’IFOP pour Critiquejeu.info du 12 au 13 septembre 2023 par questionnaire auto-administré auprès d’un échantillon de 1 015 personnes âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population française.