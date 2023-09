Sète - Présentation du programme des 350 ans de la Ville de Sète

Présentation du programme des 350 ans de la Ville de Sète

350 ANS DE LA VILLE DE SÈTE

350 années pour une Ville est un grand moment à célébrer. Célébrer cet anniversaire c’est rendre hommage à notre histoire, notre patrimoine et notre avenir.

C’est surtout mettre en avant les sétoises et les sétois, tant dans leur histoire que dans leurs nombreux talents, notamment celui de partager des grands moments de fête.

Et c’est aussi notre volonté d’inscrire cet anniversaire dans le cadre de notre candidature aux côtés de Montpellier pour le titre de Capitale Européenne de la Culture. Nous témoignons notre capacité, comme nous le faisons depuis des années, notamment avec la Saint Louis, d’organiser des grands rendez-vous artistiques et culturels populaire et d’envergure.

Edito

Depuis sa fondation en 1673, Sète n’a cessé de se développer et d’évoluer, devenant un véritable joyau de la côte méditerra- néenne. Notre ville est le reflet d’une richesse culturelle unique, mêlant les influences de la mer, du commerce, de l’art et de la gastronomie.

Sète, c’est cette harmonie parfaite entre tradition et modernité, entre le passé et le présent.

Au cours de ces 350 années, notre ville a connu des hauts et des bas, des moments de prospérité et des défis à relever. Mais chaque fois, les Sétois ont su se mobiliser, unir leurs forces et faire face aux difficultés avec une résilience admirable. C’est cette solidarité et cet esprit communautaire qui font la force de Sète et qui nous permettent de nous projeter vers l’avenir avec confiance.

Aujourd’hui, Sète est plus dynamique que jamais. Notre économie se diversifie, attirant de nouvelles entreprises et créant des emplois pour nos concitoyens. Notre port est un véritable moteur de développement, reliant notre ville au reste du monde et favorisant les échanges internationaux. Nos quartiers se transforment, se modernisent tout en préservant leurs spécificités et leur authenticité.

Sète est une ville en mouvement, une ville qui innove, une ville qui s’adapte aux défis du XXIe siècle tout en veillant précieuse- ment à son supplément d’âme.

Mais au-delà de ces aspects matériels, Sète est avant tout une communauté. Une communauté fière de ses racines, de son identité et de sa diversité. Nos traditions, notre langue, nos cultures et notre cuisine sont autant d’éléments qui nous rassemblent et qui font de Sète un lieu unique.

C’est grâce aux habitants, que notre ville est si vivante et vibrante. Leur engagement, leur créativité et leur amour pour Sète sont les véritables moteurs de son succès. C’est cette grande famille Sétoise qui fait de notre île singulière une ville à nulle autre pareil qui sait préserver et transmettre son patrimoine maritime, culinaire, musical... tout en se tournant vers l’avenir.

Ces 350 ans de Sète doivent être une source d’inspiration pour les générations futures dans la diversité de tout ce que nous proposons. Ce programme décline tous les marqueurs de notre identité. Puis- sions-nous continuer à grandir et à évoluer ensemble, en gardant tou- jours en tête nos valeurs de solidarité, d’ouverture, de respect et de transmission.

Que notre ville reste un phare dans la Méditerranée, un lieu où il fait bon vivre, travailler et s’épanouir.

François Commeinhes Maire de Sète Président de Sète agglopôle Méditerranée

Le programme en détail

Un programme fédérateur, festif et populaire conçu par et pour les Sétois. Encore une fois, comme il en est de coutume pour les événements qui marquent la vie de notre ville, les 350 ans de Sète sont aussi et surtout le fruit de la mobilisation et de la force du tissu associatif Sétois. Sans leur engagement, pas de fête réussie !

Des hommages à des artistes sétois comme Robert Combas, Lucas Mancione, Marc Duran, Jean Gourguet, Tony Truan, Jean Michel Ballester, aux maires de la Ville depuis 350 ans et aux lieux patrimoniaux emblématiques de la ville.

Mercredi 27 septembre

17H, MUSÉE PAUL VALÉRY

Ouverture officielle du Festival du livre de Sète “les Automn’Halles”

Suivi d’une lecture-performance à 18h

Les Automn’Halles, l’institution littéraire de la ville, existent depuis 14 ans, maintenant, et ont connu des évolutions naturelles, pas- sant de la place Aristide Briand à la médiathèque François-Mitterrand et autres lieux mythiques de la ville, du musée Paul-Valéry au théâtre Molière, du MIAM au CRAC en passant par le Réservoir, mais aussi les cafés, les écoles, le cinéma... Un festival du livre qui bénéficie du soutien des institutions, la ville, l’agglomération, le département, du CNL et reçoit des auteurs émergents comme des confirmés, qui n’oublie pas la production locale et régionale, la transversalité des arts (théâtre, BD, musique...) et l’écriture personnelle, via des ateliers d’écriture ou un concours de nouvelles toujours plus productif.

18H, PARVIS DU THÉÂTRE MOLIÈRE

Capsule temporelle, organisée par la Société d’Etudes Historiques et scientifiques de Sète et sa Région

Garnie par des objets ou photos, choisis par des élèves de CM2, financée par le Lion’s Club Sète Doyen, la capsule en inox sera enterrée sous le parvis du théâtre Molière, puis exhumée dans le futur...en 2043.

19H, THÉÂTRE MOLIÈRE

Conférences présentées par la Société d’Etudes Historiques et scientifiques de Sète et sa Région : “Les premiers sétois”, par Chris- tophe Pellecuer, conservateur en chef du patrimoine au ministère de la Culture et de la Communication, ; “Le tranmway”, par Jacky Tomas ; “Les bains de mer à la belle époque” par Françoise Lapeyre ; “Un voyage dans le temps” par Gustave Brugidou

Jeudi 28 septembre

17H45, AU CINÉMA LE PALACE

Courts métrages “Sète Cité marine” (1928) et “Un rayon de Soleil sur Paris” (1928) suivi du film “L’Escale” de Jean Gourguet. Jean Gourguet est né à Sète en 1902. Il se définissait comme “un modeste artisan du 1er siècle du cinéma français”. Pour gagner de l’argent, il sera journaliste, métier qui lui permettra d’emmagasiner beaucoup d’anecdotes et faits divers qui lui serviront plus tard dans l’écriture de ses scénarios. Il écrira des pièces de théâtre dans lesquelles il jouera. Son 1er film ’Un rayon de soleil’ (re- baptisé par un distributeur Un rayon de soleil sur Paris) sort en 1928. Jean Gourguet réussit à tourner à Sète L’Escale en 1929. Ce film muet est sonorisé avec un tout nouveau procédé anglais.

18H, AU MUSÉE-GALERIE D’ART LE RÉSERVOIR

Festival du livre de Sète “les Automn’Halles”

20H, PLACE LÉON-BLUM, SUR LA FAÇADE DE L’HÔTEL DE VILLE

Vidéo- Mapping de Robert Combas

C’est pour toucher un public plus large, dans des espaces plus vastes, que Robert Combas propose depuis 2021 des créations de fresques lumineuses qui consistent à projeter des images de ses peintures sur des volumes architecturaux en jouant avec leur relief, en créant des illusions optiques, en proposant un univers lumineux et coloré en perpétuel mouvement. Les peintures de Robert Combas échappent alors à leur état d’images fixes, se transforment en une jungle d’images qui s’animent et dévoilent l’imaginaire singulier et poétique de l’artiste. Sous nos yeux se déplie et se déploie une carte perceptuelle et monumentale qui dessine la géo- graphie cosmique et sans limites du territoire de l’artiste.

20H : THÉÂTRE MOLIÈRE

Les sans pattes, de Robert Combas et Lucas Mancione - Set musical mêlant projections vidéo et musique live - Spectacle gratuit sur réservation

Les Sans Pattes - le duo rock-électro fondé par le peintre Robert Combas et le plasticien Lucas Mancione, et qui s’est enrichi depuis avec la participation du plasticien Marc Duran et du saxophoniste Lionel Martin - se produit au Théâtre Molière à l’occasion des 350 ans de la fondation de la ville de Sète. À l’exception de Lionel Martin, rencontré lors d’une exposition et d’Olivier Chambriard, les membres des Sans Pattes sont tous originaires de Sète dont ils portent chacun à leur manière l’esprit libertaire et chantant, insu- laire et pourtant ouvert à tous les horizons. Tous les textes des Sans Pattes, hautement visuels et poétiques, sont écrits et chantés par Robert Combas. Les vidéos surréalistes et envoûtantes ainsi que la musique sont des créations originales de Robert Combas et Lucas Mancione. Tantôt mélancolique, tantôt romantique et tendre, tantôt emportée, tantôt acoustique, tantôt électrique, la mu- sique des Sans Pattes prolonge le souffle punk-rock présent dès l’origine chez Robert Combas. Les Sans Pattes - à cinq musiciens comme à cinq temps - nous invitent à un set musical mêlant projections vidéo et musique live pour nous faire balancer et rouler dans un stupéfiant tableau vivant.

Vendredi 29 septembre

8H, QUAI GÉNÉRAL DURAND

Découverte du “Bleu de Sète” - Performance artistique réalisée avec les étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts sous la direction de Saliha Hamlaoui, ancienne étudiante des beaux-arts de Sète. Ce cadeau de l’école des Beaux-Arts est un ‘projet de piste cyclable et piétonne à Sète’ signalée par des fresques au sol. Une surprise à découvrir tôt le matin puisqu’elle sera réalisée dans la nuit.

ARRIVÉE DU PATROUILLEUR DE HAUTE MER COMMANDANT BIROT

Parrainé en 2022 par la Ville de Sète L’après-midi, visites ouvertes aux scolaires sétois

10H À 19H, MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS. MITTERRAND, ET AUTRES LIEUX À SÈTE

Festival du livre de Sète “les Automn’Halles”

18H MUSÉE PAUL VALÉRY. OUVERTURE DE L’EXPOSITION MÉMOIRES DE SÈTE (JUSQU’AU 7 JANVIER 2024)

Le musée Paul Valéry est le lieu où, à travers la diversité des collections, se conservent des mémoires de Sète. Pour tenir compte de cette diversité, plusieurs accrochages sont proposés dans le parcours des collections permanentes. Des archives et des plans du XVIIe et du XVIIIe siècles permettent tout d’abord de suivre les premiers temps de la ville. Un nouvel accrochage montre égale- ment sous quels jours différents Sète est apparue sous le pinceau des peintres. Dernier temps de l’exposition, seront présentés des dessins d’observation et les “Types sétois” de Toussaint Roussy, peintre et premier conservateur du musée de Sète.

18H, MIAM

Conférence avec Lucile Allanche et Hervé Perdiolle sur les wall paintings, et sur le livre autour de l’œuvre de Jean-Daniel Allanche. Entrée Libre

19H, AU MUSÉE DE LA MER

Vernissage de l’exposition “Les joutes à travers les 350 ans de notre ville”, projet de Cathy Lopez Dréau “Les joutes de 1666 à 2023” accompagné par l’animation musicale de Canal Oc.

20H, AU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL MANITAS DE PLATA

Boutès ou le désir de se jeter à l’eau - Récit-récital suivi d’une rencontre animée par Laurent Cachard, avec Pascal Quignard, romancier et Aline Piboule, pianiste.

Attaché au mât de son navire pour ne pas succomber au chant des sirènes, Ulysse et ses compagnons, leurs oreilles bouchées, ne peuvent retenir l’un d’eux, Boutès, de se jeter à l’eau et disparaître. Pascal Quignard, Grand prix du roman de l’Académie française en 2000 pour Terrasse à Rome (Folio) et prix Goncourt 2002 pour Les Ombres errantes (Grasset), sera sur la scène de l’auditorium du Conservatoire Manitas de Plata, accompagné de la pianiste Aline Piboule. Ensemble, ils livreront un récit-récital mêlant histoire réelle et mythologie. L’un de ses livres les plus connus est certainement le court roman Tous les matins du monde, adapté au ci- néma dès l’année de sa parution par Alain Corneau, cosignant le scénario. Son œuvre est aujourd’hui considérée comme l’une des plus importantes de la littérature française contemporaine.

20H, PLACE LÉON-BLUM, SUR LA FAÇADE DE L’HÔTEL DE VILLE

Vidéo- Mapping de Robert Combas

21H, QUAI D’ALGER

Spectacle festif grand public “Célébration”, présenté par le Groupe F

Grand poème visuel inspiré par le caractère de la cité. Portés par la musique, des aéronefs lumineux mêleront leurs danses aux étoiles pyrotechniques des feux d’artifices.

Ce spectacle est conçu pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Samedi 30 septembre

10H À 18H, VISITES DU PATROUILLEUR DE HAUTE MER COMMANDANT BIROT

Parrainé en 2022 par la Ville de Sète. Visites ouvertes au public de 10h à 18h

10H À 19H MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND ET CRAC

Festival du livre de Sète “Les Automn’Halles”

10H30 À 17H - CONFESSIONS MODESTES AU MIAM

Le MIAM, Musée International d’Arts Modestes, invite les citoyens et les visiteurs de Sète à participer à une performance interactive conçue par l’artiste new-yorkais Harley Swedler, à l’occasion des 350 ans de la ville de Sète. Harley Swedler est artiste et perfor- meur. Il vit entre Paris et New York. Un confessionnal éphémère sera installé au MIAM, pour que l’artiste protagoniste s’entretienne avec chaque visiteur, sur le mode d’une confession. Cet échange culturel, intime et interactif mettra en lumière les expériences modestes et personnelles liées à la ville de Sète (qu’elles soient humoristiques, anecdotiques, historiques, familiales) à l’occasion de son 350e anniversaire. La remise par le visiteur d’un petit objet modeste ou de sons modestes donnera lieu à un ‘échange’ avec l’artiste.

10H30 À 12H30, PLACE LÉON-BLUM, 14H30 À 17H, QUAI RÉSISTANCE

Stand de maquillage pour les enfants

11H, À L’HÔTEL DE VILLE

Inauguration de la plaque commémorative des maires de Sète depuis la création de la Ville, hall de l’hôtel de Ville. A l’issue, place Léon-Blum, concert sur scène avec “Les amis de Brassens” - présenté par l’association Danse et Dit.

14H30, ANGLE QUAI PH. RÉGY/ QUAI LOUIS PASTEUR

Concours du radeau de la chance, organisé par l’association “les Copains d’abord”. Animé par Guy Lamour et la peña Bastid and Co. 17h, remise des prix aux vainqueurs par François Commeinhes.

14H30, RUES DU CŒUR DE VILLE ET AUTOUR DU CADRE ROYAL

Majorettes “Street Ladies” en déambulation.

15H À 17H, SUR LES CANAUX

Les Navirades - embarcations avec à bord des musiciens traditionnels jouant des aubades autour des traditions maritimes sétoises, avec les associations “A ppassionathau”, “Chiviraseta” et “Les grééments Languedociens”.

20H, PLACE LÉON-BLUM

Concert “350 ans de Sète en chansons” -Jean-Michel Balester et Mathieu Sampere accompagnés de musiciens professionnels et de 40 choristes proposeront au public, un répertoire de chansons qui ont traversé l’histoire de Sète. Waou Production

20H, PLACE LÉON-BLUM, SUR LA FAÇADE DE L’HÔTEL DE VILLE

Vidéo- Mapping de Robert Combas

22H30, PLACE LÉON-BLUM

Concert des Wampas.

Célèbre groupe rock alternatif français de Didier Wampas, victoires de la musique en 2004, ils parcourent inlassablement les scènes de France, donnant des concerts enflammés. Et c’est à Sète, port d’attache de Tony Truant, qu’ils seront à l’affiche à l’oc- casion de la commémoration du 350ème anniversaire de la ville.

Dimanche 1er octobre

10H À 14H, VISITES DU PATROUILLEUR DE HAUTE MER COMMANDANT BIROT

Parrainé en 2022 par la Ville de Sète. Visites ouvertes au public de 10h à 14h

10H À 17H RUE DE STRASBOURG (ANGLE RUE ALSACE-LORRAINE ET DE LA RUE GAMBETTA)

Festival du livre de Sète “les Automn’Halles”. Journée consacrée aux auteurs et éditeurs sétois. 17h, place Léon-Blum, remise des prix du concours de nouvelles par François Commeinhes.

10H30, DÉPART DE LA CRIÉE AUX POISSONS / ARRIVÉE 11H30 QUAI ADOLPHE MERLE

Concours pédalo inter-bars organisé par l’association “Les copains d’abord”. A l’issue de la course, remise des prix aux vainqueurs par François Commeinhes.

10H30 À 12H30, PARVIS DES HALLES ET 14H30 À 17H, QUAI DE LA RÉSISTANCE

“Le comptoir à paillettes” - Stand de maquillage pour les enfants

11H SUR LE PARVIS DES HALLES

Animation musicale avec la peña Bella Ciao

12H, RUE GÉNÉRAL DE GAULLE

Championnat du Monde de la Macaronade, organisé par l’association Cercletou, avec le passage de la peña Bella Ciao. A 17h, remise des prix par François Commeinhes

15H, CADRE ROYAL

Défilé et tournois d’exhibition de joutes, accompagné par la pena Bella Ciao et Les Hautbois et Tambours Départ du défilé à 14h30, devant la Mairie. 17h30, place Léon-Blum, remise des prix par François Commeinhes

16H, FORT RICHELIEU AU SÉMAPHORE (SUR LA GRANDE TERRASSE)

Dictée patrimoniale organisée par l’association Histrions et les archives municipales. Participation sur Inscriptions auprès de l’asso- ciation Histrions. Construit au XVIIIème siècle, le Fort Richelieu, que les Sétois appellent le Sémaphore, est aujourd’hui un bâtiment militaire, propriété de la Marine nationale, qui en a fait une des stations-radars les plus importantes de France. La dictée se fera sur la grande terrasse. Le texte fera référence à l’histoire de Sète et a été choisi en collaboration avec les Archives municipales.

17H30, PLACE VICTOR-HUGO

Concert 100 guitares - Coordination artistique confiée à Bertrand Papy et Victor Ibanez. Répertoire de 25 minutes construit autour de thèmes incontournables des musiques actuelles.

En partenariat avec la métropole de Montpellier, la ville de Sète, le Conservatoire Manitas de Plata, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier et dans le cadre de la candidature Capitale Européenne de la Culture 2028, les Internationales de la Guitare proposent à 100 guitaristes amateurs de se produire en public. La coordination artistique du projet est confiée à Bertrand Papy et Victor Ibanez. Les deux musiciens professionnels ont élaboré un répertoire de 25 minutes construit autour de thèmes incontour- nables des musiques actuelles.

18H30, AU CINÉMA LE PALACE

Projection du film “les promesses dangereuses” (1956), avec Françoise Vatel, Jean-Paul Vignon, Rellys, de Jean Gourguet L’histoire : une bande de collégiens farceurs en quête de tours pendables, tourmente une pauvre jeune fille pour se venger d’une rossée collective administrée par les voyous du port. Un chevalier servant se découvre en la personne du plus enragé des jeunes gens. C’est le début d’un touchant roman d’amour impossible.

20H, PLACE LÉON-BLUM, SUR LA FAÇADE DE L’HÔTEL DE VILLE

Vidéo- Mapping de Robert Combas

TOUT AU LONG DE L’ANNIVERSAIRE

• Collectionnez la médaille souvenir des 350 ans de Sète !

Durant la période des festivités, deux distributeurs de médailles seront installés dans le cœur de Ville, à l’attention des sétois et visiteurs - tarif 2€/pièce

• Des vidéos patrimoniales à voir et à revoir

Autre projet porté par la Société d’Études Historiques et Scientifiques de Sète et sa Région, en partenariat avec l’Office de Tourisme “Archipel de Thau” et les services municipaux qui a fourni documents iconographiques et historiques: la réalisation de clips vidéo de présentation des édifices, bâtiments et lieux symbolique de notre ville. La Gare de Sète, le Théâtre Molière, les halles munici- pales, le Môle, le phare, etc...) sont autant de lieux emblématiques, points de repères incontournables dans l’histoire de Sète et de ses populations... Ces vidéos seront diffusées, à partir du mois de fin juin, sur les sites internet et les réseaux sociaux de l’OTI et de la Ville.

• Un Sétois, une histoire

Les services des archives municipales et du centre social réalisent un ouvrage mêlant des portraits de Sétois racontant un souvenir de la ville.

Gaël Serre signe l’affiche des 350 ans

Gaël Serre est un artiste à l’âme fougueuse, amou¬reux du beau, du sud et de l’art de vivre. Son cœur, celui qui palpite et insuffle joie et vitalité est au bout de ses doigts, quand armé d’un pinceau il capture prestement des scènes de vie du quotidien. La tonalité de ses œuvres n’est pas sans évoquer les toiles de ces Maîtres Peintres pour qui le sud de la France fut une source intaris¬sable d’inspiration. Son style, ce sont des lignes agiles, des silhouettes stylisées, des scènes de rue, une architec¬ture esquissée, une végétation lumineuse, des couleurs vives et ses noirs tracés qui rendent présente l’âme des choses.

Les peintures de Gaël Serre respirent la vie, celle qui va vite et celle qu’on savoure. Une ode aux instants simples et précieux qui nous rappelle à l’essentiel.

Né au sein d’une famille d’artistes, de l’enfance, il garde un souvenir presque enchanteur où la création artistique rythme ses temps libres. Il découvre la couleur aux côtés d’une mère maître artisan d’art tisserande coloriste, le plaisir de capturer sur le vif auprès de grands-parents artistes qui l’emmenaient “peindre à la plage ou à la campagne” et d’un père Plasticien qui le sensibilisait au travail de la matière. Ainsi, très jeune, il manie déjà crayons, pinceaux, aquarelle et encre de chine là où d’autres enfants jouent aux billes et aux petites voitures. Résidant à Sète depuis 15 ans, il apprécie sans limite le foisonnement de la ville, ses couleurs et sa culture résolument méditerranéenne. Un pied dans le mobilier design, et l’autre dans l’exercice de son art, l’artiste aime faire cequ’il lui plaît et choisir les projets avec son cœur. Ses multiples collaborations avec des grandes maisons comme Fra- gonard, Clergerie, Chanel, démontrent la force d’attraction de son travail. Bénéficiant d’une visibilité sans cesse croissante au sein de lieux d’exposi- tions reconnus l’artiste impose son es- thétique singulière.

En quelques échanges avec François Commeinhes, maire de Sète et son équipe, d’un coup de pinceau Gaël Serre avait trouvé langue commune, son amour pour la ville et son désir de voir son image s’ancrer dans le futur, la fluidité artistique glissait à la perfection ! Fidèle à sa peinture, l’artiste a utilisé plusieurs techniques afin de réaliser l’affiche du 350ème anniversaire de la ville de Sète. L’architecture et les bateaux esquissés à l’encre de chine diluée appliquée à l’aide d’un pinceau japonais, certains détails sont dessi- nés au Pentel, tandis que les aplats de couleurs sont réalisés à l’aquarelle. Les peintures de Gael Serre sont l’aboutis- sement d’un travail incessant. La joie de vivre et de dévoiler la vie soutient chacune de ses œuvres. Il promène un regard émerveillé sur le monde et nous invite à cheminer vers un horizon de bonheur coloré !