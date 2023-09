Lozère - Dialogues des plantes - Récolte d'automne - Cie l'hiver nu

Au château de Castanet à Pourcharesses

Et si notre théâtre, aujourd’hui, devenait le lieu où se joue une attention collective des humains à l’ensemble du vivant ?

Le temps d’une exploration théâtrale en milieu naturel, nous invitons le public à se laisser toucher, apostropher, par les êtres végétaux qui les entourent.

Après avoir offert une tisane un peu magique aux spectateur.ice.s, nous irons à la rencontre des êtres végétaux qui nous ont touchés. Nous partirons pour une balade en territoire sensible, pour interroger et renouveler notre relation intime aux plantes, celles avec lesquelles nous vivons – nos compagnes – comme celles cachées au bord du chemin, inconnues ou oubliées. Celles que nous admirons comme celles qui nous font peur.

Au gré de notre déambulation, nous croiserons sans doute d’autres artistes, des herboristes, des cuisinier.e.s, qui chacun.e partagerons leur rapport sensible aux herbes avec qui elles et ils travaillent au quotidien.

C’est ainsi que Dialogues des plantes devient un tissage serré d’histoires intimes, de récits et d’expériences concrètes.

Chaque dialogue est un parcours unique qui s’invente avec le milieu dans lequel il se déroule.

La récolte d’automne sera l’occasion d’inventer une déambulation autour du château de Castanet. Elle entremêlera le théâtre, la sérigraphie, la dégustation, et d’autres surprises…

Spectacle co-accueilli à Pourcharesses par Scènes Croisées, le foyer rural de la Borne, le foyer rural de Pourcharesses-Villefort et l'EPCI Mont-Lozère

---------------------------------

Avant le spectacle :

En amont du spectacle, nous vous invitons à partager une

« expérience végétale ».

Afin de vous présenter leur création, Claire et Baptiste, artistes interprètes de la cie l'hiver nu, nous proposent d’expérimenter à la manière de Jean Philippe Pierron « l’écobiographie » pour découvrir la puissance de nos liens au vivant.

Un apéritif végétal, clôturera cette rencontre. Si vous souhaitez nous faire découvrir une plante, vous pouvez apporter une « plante à boire » ou « à manger » .

Vendredi 6 octobre

Tiers-lieu La Loco-Motive 48

18h

Entrée libre

---------------------------------

Juste avant le spectacle :

Atelier d’art hybride entre graphisme, image imprimée, expérimentation avec Sophie TIERS des Ateliers Sauvages.

Il sera question de sensorialité et de lien au monde végétal.

Repas partagé à l'issue de l'atelier.

Dimanche 8 octobre

Château de Castanet à Pourcharesses

11h > 13h

Dès 10 ans

12€ (+12 ans) / 8€(-12 ans) atelier + spectacle

Infos & inscriptions (obligatoires avant le 06/10/23) : 04 66 65 75 75